خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رییس مجلس در پی درگذشت سردار علیرضا افشار

پیام تسلیت رییس مجلس در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
کد خبر : 1700828
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت فرمانده برجسته و پیشکسوت دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار، از فرماندهان برجسته و پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر آسمانی شدن سردار سرافراز اسلام، سردار علیرضا افشار، از فرماندهان برجسته و پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان راستین دوران دفاع مقدس، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.

سردار افشار از آغازین روزهای نهضت اسلامی، در صف مبارزان انقلابی حضور داشت و پس از پیروزی انقلاب، در سخت‌ترین مقاطع، با ایمان راسخ و روحیه‌ای جهادی، در سنگرهای دفاع مقدس خوش درخشید. او در مسئولیت‌های زیادی هم‌چون رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، نقشی مؤثر و ماندگار در پاسداری از آرمان‌های امام خمینی (ره) و تداوم مسیر انقلاب ایفا کرد.

اینجانب این ضایعه سنگین و جان‌سوز را به خانواده محترم ایشان، پیشکسوتان، فرماندهان و دیگر عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای روح بلند آن سردار مجاهد، علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ