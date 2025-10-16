پیام تسلیت رییس مجلس در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت فرمانده برجسته و پیشکسوت دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار، از فرماندهان برجسته و پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
خبر آسمانی شدن سردار سرافراز اسلام، سردار علیرضا افشار، از فرماندهان برجسته و پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان راستین دوران دفاع مقدس، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.
سردار افشار از آغازین روزهای نهضت اسلامی، در صف مبارزان انقلابی حضور داشت و پس از پیروزی انقلاب، در سختترین مقاطع، با ایمان راسخ و روحیهای جهادی، در سنگرهای دفاع مقدس خوش درخشید. او در مسئولیتهای زیادی همچون رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، نقشی مؤثر و ماندگار در پاسداری از آرمانهای امام خمینی (ره) و تداوم مسیر انقلاب ایفا کرد.
اینجانب این ضایعه سنگین و جانسوز را به خانواده محترم ایشان، پیشکسوتان، فرماندهان و دیگر عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای روح بلند آن سردار مجاهد، علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.