خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار فدوی:

دشمن در جنگ ۱۲ روزه برای توقف درگیری‌ها التماس کرد

دشمن در جنگ ۱۲ روزه برای توقف درگیری‌ها التماس کرد
کد خبر : 1700824
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه همه درگیر بودند و دشمنان مستقیم شامل آمریکا، صهیونیست‌ها، اروپایی‌ها و کشور‌های منطقه پای کار آمده بودند و در نهایت دشمن التماس کرد و دست‌های خود را بالا برد تا درگیری متوقف شود.

به گزارش ایلنا، سردار فدوی در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی که صبح پنج‌شنبه در تالار فرهیختگان دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دفاع از انقلاب اسلامی و انجام تکلیف همواره راهبرد اصلی ملت ایران بوده و بروز قابلیت‌های انسانی و معنوی در این مسیر تجلی یافته است.

وی با اشاره به حملات نظامی اوایل انقلاب و نقش دشمنان از جمله آمریکا و صهیونیست‌ها گفت: ملت ایران با بصیرت در بزنگاه‌ها وظایف خود را انجام داد و به برکت انجام تکلیف، وعده‌های الهی محقق شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: توانمندی معنوی و تدین ما در محاسبات دشمن نقشی ندارد و هیچیک از تلاش‌های آنان در طول ۴۷ سال نتوانسته ملت ایران را شکست دهد.

سردار فدوی با بیان اهمیت جانبازی در راه ادای دین افزود: در جنگ ۱۲ روزه همه درگیر بودند و دشمنان مستقیم شامل آمریکا، صهیونیست‌ها، اروپایی‌ها و کشورهای منطقه پای کار آمده بودند و در نهایت دشمن التماس کرد و دست‌های خود را بالا برد تا درگیری متوقف شود.

وی ادامه داد: پاسداران انقلاب اسلامی در این جنگ جانانه ایستادند و ۶۰ درصد شهدا از میان آنان بودند و اهداف دشمن نابودی انقلاب اسلامی بود که با مقاومت ملت ایران خنثی شد.

سردار فدوی گفت: هر کسی در هر جایگاهی تکلیفی بر دوش دارد و باید با اطمینان و اقدام عملی، به آن عمل کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ