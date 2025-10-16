به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرگزاری BBEG اوگاندا بار دیگر بر تعهد ایران به تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اشاره و بر ظرفیت اقتصادی قابل توجه ایران در پیشبرد تجارت و توسعه متقابل تاکید نمود.

عراقچی در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور اوگاندا، یوری موسونیوی، که در افتتاحیه نوزدهمین نشست وزرای جنبش عدم تعهد ایراد شد، بر ضرورت اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی توسط کشورهای عضو تأکید کرد. وی همچنین بر نیاز فزاینده به همکاری‌های اقتصادی در میان کشورهای جنوب جهانی تأکید نمود.

عراقچی گفت: ما از اتحاد و شراکت‌های اقتصادی میان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد استقبال می‌کنیم تا دیپلماسی مؤثر و توسعه پایدار درون اتحادمان را ارتقا دهیم. این همبستگی برای همه شرکای ما حیاتی است.

وی تمرکز رئیس‌جمهور موسونیوی بر رفاه اقتصادی متقابل را ستود و آن را عاملی کلیدی در تقویت اتحاد و همبستگی میان کشورهای عضو دانست.

وزیر امور خارجه افزود که ایران ظرفیت بالایی برای همکاری با اعضای جنبش عدم تعهد دارد تا ضمن مواجهه با چالش‌ها، از فرصت‌های تجاری بهره‌مند شده و تخصص خود را در حوزه‌هایی که دارای مزیت نسبی است، مانند نفت و گاز، به اشتراک بگذارد.

عراقچی همچنین نگرانی خود را از تحریم‌های «ناعادلانه» اعمال‌شده علیه ایران توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا ابراز کرد که به گفته وی، همکاری با سایر کشورها را محدود می‌کند.

وی همچنین از کارآفرینان اوگاندایی دعوت کرد تا از ایران دیدار کرده و فرصت‌های تجاری با شرکت‌های ایرانی را بررسی کنند. همچنین از شرکت‌های ایرانی فعال در اوگاندا قدردانی کرد و نقش آنان را در تقویت روابط دو کشور ارج نهاد.

