خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت یک مرزبان در نگور سیستان و بلوچستان

شهادت یک مرزبان در نگور سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1700793
لینک کوتاه کپی شد.

مرزبان مدافع امنیت استوار دوم سجاد صیامی به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان گفت: مرزبان مدافع امنیت استوار دوم سجاد صیامی در راستای تامین امنیت مرزهای جنوب شرقی کشور به شهادت رسید.

سردار رضا شجاعی در تشریح این خبر، گفت: همکار مرزبان استواردوم سجاد صیامی از مرزبانان غیور و سلحشور هنگ مرزی نگور حین کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه مرزی و مبارزه با کالای قاچاق و ارز و مواد مخدر مجروح شد.

وی افزود: متاسفانه این مرزبان جان برکف در مورخه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در حین مبارزه با کالای قاچاق و ارز و مواد مخدر، کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه بر اثر برخورد عمدی خودروی شوتی مجروح و پس از انتقال به مراکز درمانی شهرستان چابهار به علت شدت جراحات وارده پس از ۱۰ روز بستری و اقدامات درمانی دعوت حق را لبیک و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

 به نقل از مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در روز ۲۴ مهر، شهید مدافع امنیت استواردوم "سجاد صیامی" اهل و ساکن استان خراسان رضوی شهرستان مشهد متاهل و دارای یک فرزند پسر است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ