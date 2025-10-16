شهادت یک مرزبان در نگور سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان گفت: مرزبان مدافع امنیت استوار دوم سجاد صیامی در راستای تامین امنیت مرزهای جنوب شرقی کشور به شهادت رسید.

سردار رضا شجاعی در تشریح این خبر، گفت: همکار مرزبان استواردوم سجاد صیامی از مرزبانان غیور و سلحشور هنگ مرزی نگور حین کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه مرزی و مبارزه با کالای قاچاق و ارز و مواد مخدر مجروح شد.

وی افزود: متاسفانه این مرزبان جان برکف در مورخه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در حین مبارزه با کالای قاچاق و ارز و مواد مخدر، کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه بر اثر برخورد عمدی خودروی شوتی مجروح و پس از انتقال به مراکز درمانی شهرستان چابهار به علت شدت جراحات وارده پس از ۱۰ روز بستری و اقدامات درمانی دعوت حق را لبیک و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

به نقل از مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در روز ۲۴ مهر، شهید مدافع امنیت استواردوم "سجاد صیامی" اهل و ساکن استان خراسان رضوی شهرستان مشهد متاهل و دارای یک فرزند پسر است.