انتشار شماره ۵۲۴ ماهنامه «صف» ارتش
شماره ۵۲۴ ماهنامه «صف» ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی آجا، منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، پانصد و بیست و چهارمین شماره از ماهنامه «صف» ارتش در مهرماه ۱۴۰۴ با مطالبی متنوع منتشر شد. در این شماره، مطالب قابل توجهی در حوزههای نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی منتشر شده است که از جمله آنها میتوان به: بیانات فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) در مهرماه1404، تازهترین اخبار از فعالیتها و بازدیدهای فرمانده کل ارتش، گفتوگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدحسنی، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به مناسبت سالروز تشکیل این سازمان، روایتی از خدمت صادقانه و روحانیت در انعکاس زندگی و خدمات شهید آیتالله سید محمدعلی آلهاشم و بررسی فعال شدن مکانیزم ماشه، اشاره کرد.
از دیگر موضوعات این شماره مجله «صف» ارتش میتوان به فراماسونری، جریانی مخوف با قدمتی کهن، جنگ ترکیبی؛ از منابع نادرست تا مغالطه و شبهه افکنی، بخش دوم معرفی شرکت تولید پهپاد بایکار و محصولات آن، اسارت در خاک دشمن بر اساس خاطرات ناوسروان صنیعی، نیروی هوایی خط شکن روزهای نخست جنگ به روایت سرتیپ دوم خلبان بازنشسته والی اویسی، گفت وگو با همسر شهید مجتبی عرفانیان از شهدای دفاع مقدس 12 روزه اشاره کرد.
بررسی ارتش درون پرده و جعبه جادویی هنر هفتم، از سنگر محراب تا میدان نبرد در روایت ایثار چند تن از شهدای روحانی ارتش، بخش دوم ارتش در دوران قاجار، روایتی از ایمان ایثار بر اساس خاطرات سروان بازنشسته محمدرضا محمدیان طبقی از ارتش و جبهه، بازخوانی خاطرات سرتیپ دوم بازنشسته دکتر رضا صبوری زاده از شکست محاصره آبادان، نقد و بررسی فیلم «علت مرگ نامعلوم»، ابهاد جامعه شناختی عملکرد نیروی دریایی در جنگ جهانی دوم از دیگر مطالب منتشر شده در این شماره از ماهنامه صف است.
برای دریافت PDF نشریه کلیک کنید.