انتشار شماره جدید «ماهنامه سرباز»؛ از نقش ارتش در پیشرفت ورزش ایران تا کلید جاودانگی
شماره ۳۳۶ ماهنامه سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی ارتش، سیصد و سی و ششمین ماهنامه «سرباز»، با مجموعه‌ای از گزارش‌ها، گفت‌وگوها و مقالات تخصصی منتشر شد. این شماره با نگاهی به دفاع از کرامت انسانی و حقوق ملی ایرانیان، به افشاگری تاریخی امام خمینی (ره) علیه کاپیتولاسیون می‌پردازد. گفت‌وگوی ویژه این شماره هم به مناسبت روز پرستار، به یک پرستار وظیفه ارتشی اختصاص دارد که با عنوان «پرستاری؛ پاسداری از مقدس‌ترین موهبت الهی» منتشر شده است. گفت‌وگو با سرباز «یاسین رستمی‌نیا» که در کتابخانه شهرک قمر بنی‌هاشم (ع) مشغول خدمت است نیز از دیگر بخش‌های برجسته این شماره به به شمار می‌رود.
مقاله‌‌ای علمی با عنوان «کلید جاودانگی» نیز در این شماره منتشر شده که به پژوهش تازه منتشر شده در مجله «نیچر» درباره نقش پروتئین «فریتین لایت چین» در پیری مغز می‌پردازد. همچنین مقاله پژوهشی «شبکه‌های اجتماعی» نیز به واقعیت‌های تلخ و نهفته صفحه‌های فریب‌دهنده شبکه‌های اجتماعی پرداخته است.
شماره 336 ماهنامه «سرباز»، با بهره‌گیری از قلم توانمند روزنامه‌نگاران خود و با استناد به گزارش‌های میدانی و منابع مستند، همچون گذشته در راستای پاسخگویی به شبهات و تقویت بینش دینی و ملی جوانان ایران اسلامی گام برمی‌دارد.
برای دریافت نسخه الکترونیکی شماره ۳۳۶ مجله سرباز، کلیک کنید.

 

