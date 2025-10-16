قرارداد خط لوله پارس با حضور اعضای فراکسیون انرژی مجلس به امضا رسید

به گزارش ایلنا، قرارداد پروژه خط لوله پارس (مهرآران - فسا - شیراز) با حضور موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس،سیداسماعیل حسینی نماینده شیراز و سخنگوی کمیسیون انرژی و دیگر اعضای این کمیسیون، نمایندگان استان فارس در مجلس، استاندار فارس، محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمد مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت و عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی در استان فارس بین شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) به امضا رسید.

این خط لوله به طول ۴۰۰ کیلومتر و قطر ۱۴ اینچ با هدف انتقال گازوئیل و بنزین و تامین سوخت مورد نیاز استان فارس، از تلمبه خانه مهرآران واقع در شمال استان هرمزگان به صورت انشعابی از خط لوله انتقال فرآورده بندرعباس - رفسنجان آغاز و در ادامه به فسا و در ترمینال خط لوله شیراز پایان می‌یابد. فرآورده انتقالی پس از رسیدن در پایانه شیراز به مخازن انبار نفت شهید تندگویان شیراز ارسال خواهد شد.

ظرفیت این خط ۷۳ هزار بشکه در روز و طول مدت اجرای آن ۳۶ ماه است. دو تلمبه‌خانه در مهرآران و فسا و یک پایانه در جوار پالایشگاه شیراز از جمله تأسیسات جانبی این خط است؛ در قالب این قرارداد یک انبار نفت به ظرفیت ذخیره‌سازی ۸۰ میلیون لیتر در منطقه فسا نیز احداث خواهد شد و این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورویی، علاوه بر صرفه‌جویی سالانه ۶۰۰ میلیارد تومانی در هزینه‌های انتقال، از تردد ۱۳۰ میلیون کیلومتری تانکرها و خطرات جاده‌ای می‌کاهد و زمینه توسعه پایدار استان را فراهم می‌کند.

همچنین؛ در نشست امروز (چهارشنبه ۲۳مهرماه) شورای انرژی استان فارس با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان مجلس و مدیران صنعت نفت، جزئیات پروژه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس و آثار مثبت آن برای استان بررسی شد.

سیداسماعیل حسینی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در این نشست از جابه‌جایی ۷۰ درصدی فرآورده‌های نفتی استان فارس با تانکر خبر داد و گفت: این روش پرهزینه و پرخطر است؛ در همین راستا، قرارداد اجرای خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس با هدف کاهش هزینه‌ها و خطرات جاده‌ای منعقد شد.

وی اعلام کرد که در حال حاضر ۷۰ درصد فرآورده‌های نفتی در این استان با استفاده از نفتکش و تانکر جابه‌جا می‌شود. این روش علاوه بر دارا بودن مخاطرات ایمنی، موجب افزایش ترافیک در جاده‌ها و تحمیل هزینه‌های گزاف به شرکت‌ها شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر اعضای این کمیسیون به استان فارس، اظهار کرد: در جریان بازدید از شرکت‌های حوزه انرژی، مسائل و مشکلات متعددی از سوی مدیران این واحدها مطرح شده است.

حسنعلی محمدی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست درباره فواید اجرای این خط لوله گفت: با بهره‌برداری از خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران – فسا – شیراز (خط لوله پارس) از هدررفت سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب انرژی جلوگیری خواهد شد و استان به سمت توسعه پایدار حرکت خواهد کرد.

به گفته وی، این پروژه از تردد ۱۳۰ میلیون کیلومتری تانکرها و نفتکش‌ها در جاده‌ها جلوگیری کرده و از وقوع حدود ۲۰۰ حادثه تانکری و تلفات انسانی پیشگیری می‌کند.

وی سرمایه‌گذاری این پروژه را ۱۵۰ میلیون یورو عنوان کرد و گفت: این خط لوله روزانه بیش از ۷۳ هزار بشکه فرآورده نفتی را از مهرآران در استان هرمزگان به فارس انتقال خواهد داد.

همچنین؛ محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: استفاده از نفتکش‌های جاده‌پیما هزینه‌های بالایی به صنعت پالایش تحمیل می‌کند به طوری که در سال جاری برای پرداخت کرایه حمل این میزان نفتکش، ۴۰ همت تخصیص داده‌ایم که رقم قابل‌توجهی است.

وی ادامه داد: به همین دلیل توسعه خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی، هم‌زمان با افزایش تولید کیفی و مدیریت مصرف، از اولویت‌های اصلی وزارت نفت است.

معاون وزیر نفت اظهار کرد: در یک سال گذشته حدود یک‌هزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیون یورو به بهره‌برداری رسیده که این یک اتفاق بی‌نظیر در صنعت پالایش کشور است.

عظیمی‌فر، با اشاره به امضای قرارداد احداث خط لوله "مهرآران – فسا –شیراز" (خط لوله پارس) گفت: این خط لوله به طول ۴۰۰ کیلومتر، ظرفیت انتقال روزانه ۷۳ هزار بشکه فرآورده نفتی را دارد و با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورو ظرف ۳۶ ماه توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود یک ‌سوم سوخت مصرفی استان فارس در پالایشگاه شیراز تولید می‌شود و دو سوم دیگر با استفاده از ظرفیت نفتکش‌ها، عمدتا از استان هرمزگان تامین می‌شود. با احداث این خط لوله، سالانه بیش از چهار همت صرفه‌جویی از محل کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل محقق خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار فارس و حمایت‌های کمیسیون انرژی مجلس، ابراز امیدواری کرد که خط لوله و انبار نفتی فسا با ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

