پزشکیان:
جلوگیری از مهاجرت نخبگان کشور در گرو مدیریت صحیح در کشور است
رییس جمهور گفت: اگر در یک سازمان یا ادارهای وضعیت نامناسبی وجود داشته باشد، این به مدیریت مربوط میشود و اگر وضعیت خوب باشد، نیز به مدیریت مربوط است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان رییس در همایش مدیران آموزش و پرورش سراسرر کشور گفت: میخواهم از روند مدیریت صحبت کنم. اگر مدیر موفقی وجود داشته باشد، سیستم را به سمت موفقیت هدایت میکند، اما اگر شکست بخورد، باز هم مدیر مقصر است. در مدیریت گفته میشود که ۹۰ درصد پیشرفت یا شکست یک سازمان به مدیر ارشد مربوط میشود. ما در جلسات و منبرها شنیدهایم که در روز قیامت نیز ۹۰ درصد روحانیت باید پاسخگو باشند. در مورد ۱۰ درصد باقیمانده نیز این افراد شریک هستند؛ یعنی اگر وضعیت خوب باشد، شریک هستند و اگر بد باشد، باز هم شریک میشوند. به طور خلاصه، اگر در یک سازمان یا ادارهای وضعیت نامناسبی وجود داشته باشد، این به مدیریت مربوط میشود و اگر وضعیت خوب باشد، نیز به مدیریت مربوط است.
وی ادامه داد: اولین قدم این است که مدیران ارشد باید این ذهنیت و باور را پیدا کنند که باید بهترینها را بسازند. این میزان توانمندی آنها به نگرش آنها بستگی دارد؛ اینکه چگونه میبینند و چه تصوری دارند. چرا باید فرزندان ما آموزشهای ضعیفی ببینند؟ چرا باید ندانند، نتوانند و نخوانند؟ چه کسی باید این روحیه را در فرزندان ما تزریق کند و چگونه میتوان این کار را انجام داد؟ در دنیا برای تمام این مسائل راهحلهایی وجود دارد. حتی در پزشکی که ما در آن فعالیت میکنیم، فکر میکردیم که در دنیا چه کارهایی انجام میشود و چرا باید از دنیا عقب بمانیم.
رییس جمهور تاکید کرد: قدم اول با شماست. وقتی آن قبله و چشمانداز را مشاهده کردید، برای رسیدن به آنجا راه پیدا خواهید کرد. «الذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلا»؛ اگر تلاش کنید و قدم بردارید، راه پیدا میکنید. اگر به دولت وابسته شوید، گفته میشود که ۴۰ تا ۵۰ سال دیگر نیز این مسائل حل نخواهد شد. اما اگر به مردم و توان خود وابسته باشید، میتوانید هر کاری که بخواهید انجام دهید.
پزشکیان با اشاره به تجربه عملی خود در اجرای یک طرح بهداشتی در یک استان، تاکید کرد: با وجود نبود حمایت اولیه، با تکیه بر نیروهای داخلی و مشارکت مردم، این طرح با موفقیت به پایان رسید و حتی مورد بازدید مقامات بینالمللی قرار گرفت و این تجربه نشان میدهد که با اراده، هماهنگی و انسجام، میتوان به پیشرفتهای بزرگ دست یافت.
رئیسجمهور با انتقاد از وضعیت موجود در حوزه آموزش، پرسید؛ چرا باید دانشآموزان ما در مدارس با کیفیت پایین آموزش ببینند و چرا نباید بهترین باشند؟
وی افزود: ما نباید از دنیا عقب بمانیم و باید بتوانیم الهامبخش دیگران باشیم، همانگونه که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند.
پزشکیان با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در مدیران و مسئولان، گفت: تغییر از خودمان شروع میشود. رفتار، حرکات و پیگیریهای ما، درسهایی برای دیگران است و اگر نگاهمان درست شود، رفتارمان تغییر میکند و باورها متحول میشود.
وی با اشاره به مسئله مهاجرت نخبگان، تاکید کرد: رفتن به خارج برای یادگیری بد نیست، اما دغدغه ما وقتی است که افراد برنمیگردند و نه به دلیل در حضور کشورهای خارجی، بلکه به دلیل مدیریت نادرست و سیاستگذاریهای ناصحیحی که وجود دارد.
رئیس جمهور همچنین ، در مدیریت، پیشرفت یا شکست ۹۰ درصد یک سازمان در گرو عملکرد مدیران ارشد آن دستگاه برشمرد و گفت: تحقق این هم با به کارگیری مدیرانی است که بتوانند در توسعه و پیشرفت در دستگاهها در گروه نظام مدیریتی با کیفیت است.
مسعود پزشکیان افزود: اگر سازمانی با چالش روبروست مقصر این چالش مدیر سازمان است و تغییر نگرش در نظام آموزشی لازم است که در اولویت برنامههای کشور قرار گیرد.
وی گفت: تلاش کنیم نظام آموزشی با تربیت دانش آموزانی که در آینده برای کشور کارآمد باشند داشته باشیم و برای تحقق آن لازم است توسعه یافتگی مدیران دنبال شود تا سیستم مدیریتی پیشرفته در جامعه حاکم شود.
رئیس دولت چهاردهم در ادامه افزود: برای من غیرقابل تحمل است که در حوزه آموزشی از بسیاری از کشورها عقب ماندهایم و جبران آن نیازمند توسعه و ارتقای کیفیت در نظام تعلیم وتربیت است.
مسعود پزشکیان همچنین، جلوگیری از مهاجرت نخبگان کشوررا در گرو مدیریت صحیح در کشور دانست.
رئیس جمهور افزود: زمانی که مردم به این باور برسند هدف مسئولان خدمتگزاری و آبادانی است به میدان خواهند آمد و برای توسعه و پیشرفت کشور گام برمی دارند.