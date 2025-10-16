چرا آثار استاد تقوایی از دسترس جامعه دور ماند

به گزارش ایلنا، پیام سید محمد خاتمی به مناسبت درگذشت کارگردان پیشکسوت سینمای ایران استاد ناصر تقوایی بدین شرح است:

به نام خداوند مهربان

تقوایی پژوهشگر، نویسنده و سینماگر و هنرمند خلاق چشم از جهان فروبست و حسرت دیدن و بهره بردن آثار برجسته و فاخر خود را بر دل دوستداران ایران و ادب و فرهنگ نهاد.

او را به درستی از موثرترین شخصیت‌ها و نیروهایی می دانند که در وانفسای رواجِ اگر نگوییم ابتذال، دستکم بی محتوا و حتی بد محتوای فیلم های فارسی؛ پایه‌گذار موج نوی سینمای اندیشه برانگیز ایران شد.

آثار انتشار یافته ادبی و سینمایی او اگر چه چندان زیاد نیست، بسیار ارزشمند و سرمایه‌های ادب و هنر و فرهنگ ایران زمین است و کارهای نیمه تمام یا متوقف مانده‌ی او ، اگر بیش از آثار نشر یافته او نباشد، کمتر نیست و پرسیدنی است که چرا این سرمایه‌ها چه در رژیم گذشته، چه در سامان و نظام تازه، از دسترس جامعه دور مانده است و حال این محرومیت تا چه حد به خاطر سامان و سازمان مدیریت و سیاست و فرهنگ جامعه بوده است؟ و تا چه اندازه حاصل سخت‌گیری و مشکل پسندی خود استاد تقوایی؟ پرسشی که نقادان حوزه فرهنگ، ادب و هنر و البته مسئولان و دست اندرکاران امور از جمله خود ما باید شهامت و قدرت پاسخگویی را داشته باشند و باشیم و مجموعه هایی که در عرصه فرهنگ و هنر و سیاست کار می کنند از این پیشامدها پند بگیرند و اوضاع را به نفع ایران عزیز و آزادی و اندیشه ورزی تغییر دهند.

یاد استاد تقوایی را گرامی می‌داریم و درگذشت خسارت بار او را به همه اهالی فرهنگ و ادب و هنر و به خصوص به خاندان و بستگان ایشان تسلیت می گوییم و شادی روان او را از پرودگار توانا طلب می کنیم.

سید محمد خاتمی

انتهای پیام/