سردار علیرضا افشار درگذشت

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1700739
سردار علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس بر اثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا، سردار علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه دردوران دفاع مقدس، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ساعاتی قبل بر اثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.

سردار علیرضا افشار در سال ۱۳۳۰ در مشهد متولد شد. او دیپلم خود را از مدرسه علوی مشهد دریافت کرد و فارغ التحصیل دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است.

وی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل فعالیت‌های سیاسی توسط نیرو‌های ساواک دستگیر شده، و ۴ ماه زندانی بود، او از دانشجویان پیرو خط امام (س) بوده و در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشته است.

سردار افشار از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ در شورای مرکزی جهاد سازندگی عضویت داشته است، او همچنین مسئولیت جانشینی و ریاست ستاد مرکزی و نیز سخنگویی سپاه پاسداران را در سال‌های دفاع مقدس به عهده داشته و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به عنوان فرمانده نیروی مقاومت بسیج فعالیت می‌کرد.

وی در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ نیز رئیس دانشگاه امام حسین علیه السلام بوده است افشار همچنین معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، معاون سیاسی و معاونت اجتماعی وزارت کشور را در کارنامه خود داشت.

