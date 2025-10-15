خبرگزاری کار ایران
دیدار وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه میانمار

دیدار وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه میانمار
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد به کامپالا (اوگاندا) سفر کرده است، بعد از ظهر امروز در حاشیه اجلاس با «تان سئو» وزیر امور خارجه میانمار دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این دیدار طرفین راجع به روابط دوجانبه و تحولات بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

دو وزیر بر اهمیت شناسایی ظرفیت‌های همکاری فیمابین دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری تاکید کردند و بدین منظور در مورد تبادل هیات‌های دیپلماتیک و اقتصادی بین دو کشور توافق شد.

دو وزیر همچنین در خصوص تحولات بین‌المللی و زمینه‌های همکاری و هماهنگی بین دو کشور در عرصه‌های چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی رایزنی کردند.

