مومنی:
انتخابات تناسبی گامی روبه جلو در مسیر تقویت فعالیت حزبی است
وزیر کشور با اشاره به برگزاری انتخابات تناسبی در هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تهران تأکید کرد: برگزاری انتخابات تناسبی یک گام رو به جلو در مسیر توسعه سیاسی و تقویت فعالیت حزبی در کشور بهشمار میرود.
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی امروز (چهارشنبه ۲۳ مهر ماه) در نشست با اعضای خانه احزاب، بیان کرد: هدف از این نشست آن بود که پیش از پایان مهلت قانونی استعفاها که تا ۲۷ مهر تعیین شده، فرصتی فراهم شود تا احزاب و تشکلهایی که قصد برنامهریزی دارند بتوانند افراد مدنظر خود را برای حضور در انتخابات مشخص کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: در زمینه روش برگزاری انتخابات، پیشنهادهای متعددی داشتیم اما انتخابات پیش رو با ادوار گذشته دو تفاوت دارد؛ یکی «تمام الکترونیکی» برگزار شدن انتخابات در تمام شهرهاست که موجب برچیده شدن شمارش دستی و مشکلات ناشی از آن می شود و فراهم کردن سازوکارهای آن طبق زمانبندی در حال انجام است.
وزیر کشور تصریح کرد: تغییر دوم برگزاری «انتخابات تناسبی» در شهر تهران است. در شیوه تناسبی، تنها احزابی میتوانند فهرست انتخاباتی ارائه کنند که بهصورت قانونی ثبت شده و دارای مجوز رسمی باشند. هر تشکلی که مجوز قانونی داشته باشد، فهرست آن دارای «کد مخصوص» خواهد بود و رأیدهندگان میتوانند با انتخاب این کد، به تمام افراد آن فهرست رأی دهند.
وی در ادامه تاکید کرد: با یک انتخابات تناسبی، تمام مسائل حل نمیشود، اما این شیوه میتواند گامی مؤثر در جهت افزایش رقابت سالم سیاسی باشد. باور ما در دولت چهاردهم و وزارت کشور، این است که وظیفه داریم فرصتی برابر برای رقابت میان احزاب فراهم کنیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری انتخابات به صورت تناسبی جلوگیری از نادیده گرفتن شدن حتی یک رأی است. در این صورت حتی احزابی که درصد کمی از آرا را بهدست میآورند، میتوانند متناسب با میزان رأی خود سهمی از کرسیها داشته باشند. در حال حاضر، طبق قانون، این مرحله فقط برای تهران است و مرحله بعدی برای شهرهای ۵۰۰ هزار نفر به بالا خواهد بود.
وی افزود: حتی انتخابات مجلس نیز میتواند به همین شکل انجام شود؛ یعنی هر حزب که درصدی از آرا را کسب کند، به همان نسبت کرسیهایی به آن اختصاص داده میشود. کار حزبی و انتخابات، نماد و تجلی واقعی فعالیت سیاسی احزاب است و برگزاری تناسبی انتخابات، یک گام رو به جلو در مسیر توسعه سیاسی و تقویت فعالیت حزبی در کشور محسوب میشود.
مومنی با بیان اینکه در این زمینه انتقاداتی وجود دارد که انتخاب شهردار و مسائل مربوط به آن دچار مشکل میشود، تصریح کرد: همین حالا نیز این مشکل به صورت جدی وجود دارد. بسیاری از شوراهای شهر که ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اعضای آن همفکر هستند، در انتخاب شهردار به مشکل برمیخورند. مثلاً در یک شورا و شهردار هم فکر خود، ممکن است ۶ نفر یک طرف و هفت نفر طرف دیگر باشند و در نهایت تصمیم به تغییر شهردار بگیرند.
وی در ادامه با اشاره اینکه میانگین عمر خدمت شهرداران ما ۱.۸ سال است و در برخی شهرها، این میزان حتی به پنج ماه هم کاهش مییابد، بیان کرد: بنابراین، حتی در شهرهایی که شهردار و اعضای شورای شهر همسو هستند، این مشکلات همچنان وجود دارد. در آییننامهای که در دولت تصویب شده، تغییراتی در خصوص برگزاری انتخابات شوراها لحاظ شده است که یکی از آنها برگزاری الکترونیکی انتخابات است؛ نظر خانه احزاب در این آیین نامه لحاظ شده و شورای نگهبان نیز در این روند حضور دارد و همکاری خوبی میان نهادهای ذیربط برقرار است.
وزیر کشور در ادامه خاطر نشان کرد: در آیین نامه، به بررسی سازوکار انتخابات، احزاب، فهرستها، کدها، رأی دادن به افراد و احزاب، انتخابات الکترونیک، احراز هویت و افزایش مشارکت در انتخابات پرداخته میشود. احزاب دارای مجوز میتوانند فهرست خود را ارائه دهند و یک کد برای رأیدهی دریافت کنند.
وزیر کشور با تأکید بر ضرورت آموزش و اطلاعرسانی درباره این تغییرات توسط رسانهها به ویژه رسانه ملی، بیان کرد: در انتخابات الکترونیک، احراز هویت نیز بهصورت دقیق و غیرقابلتکرار انجام میشود و آرا به دقت شمارش خواهد شد. برگزاری انتخابات تناسبی و الکترونیکی، گامی بزرگ در جهت شفافیت، عدالت انتخاباتی و تقویت احزاب است. هرچند تمامی مسائل تنها با تغییر در روش انتخابات حل نخواهد شد، اما این اصلاحات میتواند آغازگر تحولی مثبت در نظام انتخاباتی و سیاسی ایران باشد.
در ادامه این نشست علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، خاطر نشان کرد: علاوه بر این نشست، سه جلسه مستقل هم در قالب سه فراکسیون عضو خانه احزاب با معاونت سیاسی برگزار شده است. همچنین برای اولین بار، حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور به دفاتر احزاب رفت و از نزدیک با آنها دیدار کرد که ادامهدار خواهد بود. در استانهای بوشهر و خراسان رضوی هم نشستی با احزاب و فعالان سیاسی داشتیم.
معاون سیاسی وزیر کشور خطاب به احزاب و فعالان سیاسی تأکید کرد: وزارت کشور خانه شماست و دولت هم هیچ تفاوتی بین احزاب قائل نیست و عمیقاً به این موضوع معتقد است. همانطور که مستحضر هستید انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تهران به صورت تناسبی برگزار میشود که تقریباً بر پایه فعالیت احزاب خواهد بود.
وی در ادامه بیان کرد: فرآیند انتخابات شروع شده و اطلاعیه شماره ۱ نیز منتشر شده است. مشمولان از ۲۱ تا ۲۷ مهر مهلت استعفا دارند و ثبتنام داوطلبان نیز از ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
همچنین در این نشست، سه نماینده از هر فراکسیون اصلاحطلبان، اصولگرایان و مستقلین خانه احزاب و دبیران کل احزاب دیدگاهها و نقطهنظرات خود را با موضوع سازوکار جدید انتخابات تناسبی، نزدیکتر شدن ارتباطات و تعاملات احزاب و وزارت کشور، انتقاد از ناکافی بودن نقشآفرینی احزاب در اداره کشور و تأکید بر مسئولیتپذیری و پاسخگو کردن احزاب بیان کردند.