خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان ثبت‌نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اعلام شد

زمان ثبت‌نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اعلام شد
کد خبر : 1700682
لینک کوتاه کپی شد.

مهلت ثبت‌نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، قوه قضاییه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

علاقمندان شرکت در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ می‌توانند با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir و دریافت دفترچه آزمون با اصلاحات جدید، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام در آزمون مذکور از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ می‌باشد.

بر این اساس، فرایند انجام جذب از طریق برگزاری آزمون کتبی، مراحل گزینش و مصاحبه تخصصی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ