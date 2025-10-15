زمان ثبتنام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اعلام شد
مهلت ثبتنام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، قوه قضاییه طی اطلاعیهای اعلام کرد:
علاقمندان شرکت در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ میتوانند با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir و دریافت دفترچه آزمون با اصلاحات جدید، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
مهلت ثبت نام در آزمون مذکور از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ میباشد.
بر این اساس، فرایند انجام جذب از طریق برگزاری آزمون کتبی، مراحل گزینش و مصاحبه تخصصی انجام خواهد شد.