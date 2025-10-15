پزشکیان:
توطئهافکنیهای خارجی بیتاثیر است
رئیسجمهور با تاکید بر بیتأثیر بودن توطئهافکنیهای خارجی، درباره خطرهای قطببندیهای کاذب و اختلافات داخلی هشدار داد و بر ضرورت تحکیم همبستگی و وفاق به جای تخریب و سیاهنمایی به عنوان وظیفهای همگانی برای عبور از شرایط حساس کشور تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه بنده نگرانی جدی از بابت توطئهافکنی آمریکا و دیگران ندارم، زیرا دشمنی آنها با جمهوری اسلامی آشکار است، اظهار کرد: در عین حال به شدت از ناحیه ایجاد و تشدید اختلافات، دامن زدن به قطببندیهای کاذب و تخریب یکدیگر در داخل نگران هستم.
پزشکیان این وضع را باعث عصبانیت، نگرانی و ناامیدی مردم عنوان کرد و افزود: برخی به جای تحکیم همبستگی، اتحاد و وفاق با همدیگر، به شکل مستمر در حال تخریب، سیاهنمایی و زیر سوال بردن همهچیز هستند در این شرایط همه باید دست به دست هم دهیم تا با کمک هم برای عبور از شرایط سخت پیشرو، قدمهای مثبتی برداریم که مردم را امیدوار کند؛ من مسائل خارجی را حل میکنم، اما نگران مسائل داخلی هستم.
در ادامه جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از سفر خود به جمهوری آذربایجان و انعقاد چند قرارداد و تفاهمنامه و وزیر جهادکشاورزی نیز گزارش امیدوارکنندهای در زمینه بهبود وضع تولید مرغ و تخممرغ ارائه کردند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در ضمن ارائه گزارشی امیدبخش از بهبود وضع تولید صنعتی در شهریورماه تصریح کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه اکثر شاخصها در بخش تولید صنعتی منفی شده بود که این روند در شهریورماه بهبود یافته است.
بر اساس این گزارش حجم موجودی کالا در انبارها که پیش از این حاکی از انباشت کالا بود نیز در شهریور ماه در حال عادی شدن است. همچنین شاخص شامخ که در اتاق بازرگانی تهیه و تولید میشود و اعتبار بینالمللی دارد نیز به بالای ۵۰ رسیده که نشانه رونق است.
در ادامه جلسه، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز گزارشی از وضع لایحهای که دولت چهاردهم در اوایل آغاز به کار برای اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به مجلس ارسال کرده بود و سرنوشت آن در کمیسیون مربوطه، ارائه کرد و اعضای هیئت دولت تصویب کردند که این لایحه مسترد شود.
گزارش کمیسیون اقتصادی دولت در موضوع ساماندهی فعالیت سکوهای اینترنتی معاملات طلا نیز در جلسه امروز مورد تصویب قرار گرفت.