رسیدگی ویژه به تخلفات مالی و اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران در کمیسیون اصل نود مجلس

به گزارش ایلنا، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به کمیسیون اصل نود قوه مقننه، خواستار رسیدگی ویژه به تخلفات مالی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران شد.

در متن این نامه آمده است؛



رهبر انقلاب: فساد، مردم را نا امید می‌کند/ بدون ملاحظه باید با فساد مبارزه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر

ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

موضوع: درخواست رسیدگی ویژه به تخلفات مالی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران



به استحضار می‌رساند پیرو مصاحبه و مکاتبات اینجانب در خصوص تخلفات گسترده در خصوص دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲، بازتاب این خبر مؤید این امر گردید تا اسناد جدید دیگری از عدم رعایت قوانین و مقررات در آن دانشگاه به این کمیسیون منعکس شده که طی بررسی‌های اولیه توسط مشاورین کمیسیون به نظر می‌رسد هرچه زودتر باید نسبت به جلوگیری از این تخلفات اقدام عاجل به عمل آید.

اهم تخلفات مالی و اداری جهت رسیدگی به شرح زیر است:

۱. پرداخت‌های انجام شده بابت صورت وضعیت‌های تعدیل و تأخیر پروژه‌های عمرانی خارج از روال رسیدگی و نظارت قانونی به شرکت گوپله به مبلغ ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (اجرای طرح دانشکده آموزشی ستاد دانشگاه و بیمارستان سوختگی)

۲. واگذاری تخت‌های VIP بیمارستان محب کوثر به شرکت شفا پرتو اوراسیا طب و دستکاری در مبلغ قرارداد برای عدم انجام فرآیند مناقصه به صورت کاهش حجم معامله به میزان ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، در حالی رییس بیمارستان طی شماره ۵۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ ماهانه بطور متوسط ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، اعلام نموده است.

۳. انتصاب معاون و مدیر بیمارستانی که در شرکت‌های خصوصی (سهامی خاص) سهامدار و یا مدیرعامل بوده و اعضای بعضی شرکت‌ها از اعضای خانواده ریاست دانشگاه است.

۴. واگذاری بخش تصویربرداری بیمارستان شهید سردار سلیمانی شهر قدس به شرکت شفا پرتو اوراسیا بدون طی فرآیند مناقصه به استناد بند ۳ ماده ۵۵، که از کل درآمد ناخالص به صورت ۹۰ درصد به شرکت مذکور واگذار شده است.

۵. به کارگیری مشاورین و صدور ابلاغ‌های انشایی خارج از ساختار و عدم رعایت بخشنامه معاون توسعه وزارت بهداشت به شماره نامه ۲۱۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ و بخشنامه ۶۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ وزیر وقت بهداشت، پرداخت مبالغ از بیت المال توسط ریاست دانشگاه به مشاوران.

۶. عدم رعایت تطبیق پرداخت حقوق پرسنلی نیروهای شرکتی دانشگاه طرف قرارداد شرکت شفا گستر آرشیدا با آنالیز شغلی پیوست اسناد مناقصه ۱۴۰۳ و عدم ارائه طبقه بندی مشاغل توسط شرکت که ماهانه مبلغ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت شده است که با در نظر گرفتن حجم کل معامله، مبلغ کل بالاتر از ۲۵ درصد افزایش قرارداد می‌باشد.

۷. اختصاص تجهیزات و ملزومات مصرفی با ارز دولتی به بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸. پرداخت علی الحساب به کارمندان خاص دانشگاه خارج از ضوابط قانونی مبلغی بیش از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۹. پرداخت‌های ماده ۴۷ نامتعارف به اشخاص و شرکت‌های حقوقی با دستور رئیس دانشگاه مبلغی بیش از ۲۷۴,۱۲۸,۷۲۵,۰۰۰ ریال (شماره نامه های ۶۰۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۶، ۴۲۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۳/۶، ۳۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۱ و ۱۳۷۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶)

۱۰. قرارداد با سفره محب سلامت برای تأمین غذای بیمارستان و ایجاد انحصار در تأمین غذا و خرید ماشین آلات، اموال و تجهیزات برای آن کترینگ که دارای ابهامات قانونی فراوانی می‌باشد.

۱۱. تصدی بیش از یک شغل مدیر امور مالی دانشگاه که هم‌زمان به عنوان مدیر اداری مالی بیمارستان حضرت فاطمه(س) سیرجان تحت پوشش شرکت شفاگستر آرشیدا نیز فعالیت دارند.

۱۲. انجام فرآیند ترک تشریفات های غیرضروری و غیر اورژانسی برای بیمارستان‌های شهید اکبرآبادی، شهید سردار سلیمانی، ستاد دانشگاه، بیمارستان امام سجاد(ع) و بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) و قیمت‌های خارج از عرف.

۱۳. تبدیل وضعیت ایثارگری غیرقانونی و انتصابات خارج از ضوابط و شرایط احراز شغلی جهت آشنایان نزدیک ریاست دانشگاه.

شایان ذکر است کل مبلغ تخلفات مالی در بندهای گزارش فوق به میزان ۴,۷۴۴,۱۲۸,۷۲۵,۰۰۰ ریال است.

لذا با لحاظ اختیارات ماده یک احکام دائمی برنامه که هدف از مقنن در راستای اهداف قانونی دانشگاه‌های کشور بوده لیکن بنظر می رسد در دانشگاه علوم پزشکی ایران با سوء تعبیر از این ماده واحده اقدام به یکسری فعالیت‌های خارج از ضوابط و مقررات کرده است. پیشنهاد می‌شود دستور فرمایید که جهت بررسی موضوعات متعدد مطروحه، به طور جد کمسیسون اصل نود با همکاری دستگاه های نظارتی برای بررسی این موضوعات کارگروه ویژه‌ای تشکیل دهند تا آحاد جامعه از عدم صحت این اتهامات اطمینان حاصل نمایند.

با آرزوی توفیق الهی

علی خضریان

نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی

