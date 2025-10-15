سازمان عقیدتی سیاسی؛ عامل بصیرت انقلابی و اعتلای دینی ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ صباحی‎‌فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، در پیامی خطاب به حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، سالروز تشکیل این سازمان را به آحاد کارکنان این نهاد تبریک گفت و آنان را از عوامل تبدیل ارتش جمهوری اسلامی ایران به ارتشی مقتدر و انقلابی دانست.

متن پیام امیر سرتیپ صباحی‌فرد به شرح زیر است:

برادر ارجمند: حضرت حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی

ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

تاسیس نهاد مقدس عقیدتی سیاسی در ارتش جمهوری اسلامی ایران، همواره موجب رشد و اعتلای معنوی، بصیرت انقلابی، دینی و بینش و معرفت سیاسی آحاد جامعه بزرگ ارتش ولایی شده است.

امروز ارتش مردمی کشورمان با الهام گرفتن از معارف روح بخش اهل بیت و مسیر نورانی قرآن کریم تحت رهبری های داهیانه حضرت امام خامنه ای عزیز(حفظه الله)، به ارتشی انقلابی، متدین و با اقتدار تبدیل شده است.

مجاهدت های خالصانه و تلاش های متواضعانه و خاموش کارکنان عقیدتی سیاسی بویژه در بستر فضای مجازی و جنگ ترکیبی دشمن علاوه بر ارتقا توان رزم سایر کارکنان موجب رشد و تعالی قابل توجه و همه جانبه در تمامی ابعاد شده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر مجموعه پدافند هوایی و سازمان مقدس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران بویژه عالم مجاهد؛ فقیه شهید آیت الله سید محمد علی آل هاشم ،۲۴مهرماه سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی را به حضرتعالی، روحانیون معزز و کارکنان جبهه فرهنگی در این نهاد پربرکت را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

از درگاه پروردگار سبحان، توفیق روزافزون شما و همکاران مجاهد عرصه فرهنگ و دین را در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و خدمت صادقانه به مجموعه همکاران و خانواده هایشان را مسئلت می‌کنم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور

سرتیپ ستاد علیرضا صباحی‌فرد

انتهای پیام/