۲ عضو شورای شهر کرمانشاه بازداشت شدند

به گزارش ایلنا، حمیدرضا کریمی از دستگیری هفت نفر از جمله دو عضو شورای شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: دو عضو شورای شهر، یکی از شهرداران مناطق هشت گانه، یک مدیر و دو کارمند شهرداری و یک آپارتمان ساز از جمله دستگیر شدگان هستند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر، از مجموع هفت متهم این پرونده، پنج نفر با قرار بازداشت موقت زندانی و تحقیقات از آنان برای روشن شدن تمامی ابعاد جرایم آنان ادامه دارد و دو نفر دیگر با صدور قرار تأمین کیفری مناسب (وثیقه) فعلا آزاد شده‌اند.

وی تصریح کرد: تحقیقات پرونده جهت شناسایی تمامی مرتبطین با موضوع و کشف جرایم ارتکابی همچنان ادامه دارد و با توجه به مستندات به دست آمده، احتمال احضار یا جلب افراد دیگر در روز‌های آینده وجود دارد.

کریمی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی گفت: دستگاه قضایی با هیچ فرد، گروه یا جناحی که بخواهد به اموال عمومی و بیت‌المال دست‌درازی کند، مماشات نخواهد کرد و با قاطعیت در چارچوب قانون با عوامل مفسده‌انگیز برخورد خواهد شد.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روند رسیدگی به این پرونده، تمامی مستندات و مدارک مرتبط این افراد به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات قضایی بر اساس عدالت و قانون اتخاذ خواهد شد.

