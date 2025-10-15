خبرگزاری کار ایران
۲ عضو شورای شهر کرمانشاه بازداشت شدند

۲ عضو شورای شهر کرمانشاه بازداشت شدند
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از دستگیری هفت نفر از جمله دو عضو شورای شهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا کریمی  از دستگیری هفت نفر از جمله دو عضو شورای شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: دو عضو شورای شهر، یکی از شهرداران مناطق هشت گانه، یک مدیر و دو کارمند شهرداری و یک آپارتمان ساز از جمله دستگیر شدگان هستند. 

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر، از مجموع هفت متهم این پرونده، پنج نفر با قرار بازداشت موقت زندانی و تحقیقات از آنان برای روشن شدن تمامی ابعاد جرایم آنان ادامه دارد و دو نفر دیگر با صدور قرار تأمین کیفری مناسب (وثیقه) فعلا آزاد شده‌اند.

وی تصریح کرد: تحقیقات پرونده جهت شناسایی تمامی مرتبطین با موضوع و کشف جرایم ارتکابی همچنان ادامه دارد و با توجه به مستندات به دست آمده، احتمال احضار یا جلب افراد دیگر در روز‌های آینده وجود دارد.

کریمی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی گفت: دستگاه قضایی با هیچ فرد، گروه یا جناحی که بخواهد به اموال عمومی و بیت‌المال دست‌درازی کند، مماشات نخواهد کرد و با قاطعیت در چارچوب قانون با عوامل مفسده‌انگیز برخورد خواهد شد.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روند رسیدگی به این پرونده، تمامی مستندات و مدارک مرتبط این افراد به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات قضایی بر اساس عدالت و قانون اتخاذ خواهد شد.

 

