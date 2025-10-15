حسین پور در نطق میان دستور مطرح کرد:
انتقاد از کمبود و گرانی روزانه دارو با وجود تأمین منابع ارزی در بودجه
نماینده مردم پیرانشهر گفت: با وجود تعیین ارز مناسب برای دارو در بودجه روز به روز با کمبود و گرانی دارو مواجه هستیم و مردم در تامین دارو عاجز هستند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: کشاورز سرباز بی ادعای وطن است و در مزرعه ای که هر نقطه اش سنگر امنیت غذایی این ملت است تلاش می کند اما ۵ درصد از حق گندم کاران کسر شده است، کشاورز در خط مقدم تولید است و دانه را با ایمان می کارد نه با وام و از رئیس جمهور و رئیس مجلس می خواهم در جلسه سران قوا که اختیارات ویژه ای برای خود دارند برای جبران بی عدالتی و حمایت واقعی از گندمکاران استفاده کنند.
وی افزود: قیمت خرید تضمینی گندم باید بر اساس واقعیت ها و تورم تعیین شود نه اعداد روی کاغذ، امروز هزینه های کشاورزی و کود و نهاده چندبرابر شده است اما قیمت تضمینی ۲۷هزار ۵۰۰ تومان با عدالت و معیشت سازگار نیست و عدالت در سفره مردم از مزرعه آغاز می شود و کشاورز که خسته و بی انگیزه شود اقتصاد و مردم نیز گرسنه می مانند.
نماینده مردم پیرانشهر تاکید کرد: وحدت اسم رمز بقای ملت ها است و از هر موشکی قدرتمند تر است موشک از خاک دفاع می کند اما وحدت از ایمان و حیثیت یک ملت و رهبری بارها تاکید کردند هیچ سلاحی در جهان قدرت همدلی ملت ایران را ندارد و وحدت شعاری بر دیوار نیست وحدت یعنی عدالت و هماهنگی در تصمیمات و کشور نیز امروز بیش از هر زمان به وحدت قوا نیاز دارد نه جدال بر سر تریبون ها و وحدت اقوام نیز گنجی است که باید از آن پاسداری کرد.
حسین پور ادامه داد: ایران رنگین کمانی از اقوام و مذاهب است و همه در یک کشتی نشسته ایم البته اختلاف سلیقه زیبایی دموکراسی است اما فاصله دل ها زخم امنیت ملی و در برابر دشمنان تنهاوحدت اقتدار ملی را ایجاد می کند. ملتی که وحدت داشته باشد شکست نمی خورد حتی اگر دشمن از هر سو حمله کند و اگر ستون خیمه وحدت فرو بریزد امنیت و اقتصاد فرو می ریزد.
وی در پایان با انتقاد از گرانی دارو تصریح کرد: با وجود تعیین ارز مناسب برای دارو در بودجه روز به روز با کمبود و گرانی دارو مواجه هستیم و مردم در تامین دارو عاجز هستند و این وضعیت نه با قانون بودجه و نه با وظایف سازمان غذا دارو سازگار نیست و انتظار می رود وزارت بهداشت با نظارت دقیق و جلوگیری از احتکار دسترسی مردم به دارو را تضمین کند و سلامت عمومی قابل چشم پوشی نیست.