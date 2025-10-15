خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسین پور در نطق میان دستور مطرح کرد:

انتقاد از کمبود و گرانی روزانه دارو با وجود تأمین منابع ارزی در بودجه

انتقاد از کمبود و گرانی روزانه دارو با وجود تأمین منابع ارزی در بودجه
کد خبر : 1700497
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم پیرانشهر گفت: با وجود تعیین ارز مناسب برای دارو در بودجه روز به روز با کمبود و گرانی دارو مواجه هستیم و مردم در تامین دارو عاجز هستند.

به گزارش ایلنا، کمال حسین پور در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود اظهار داشت: در حالی که در بسیاری از استان ها پنجشنبه ها تعطیل اعلام شده در استان آذربایجان غربی این مهم انجام نشده است که تبعیضی ناخواسته اما دردناک است و موجب گلایه کارکنانی شده است که ستون های اداره کشور هستند  و از رئیس جمهور و استاندار خدوم استان می خواهم در اجرای عدالت اداری پیش قدم باشند و همانند سایر استان ها استان آذربایجان غربی را نیز تعطیل اعلام کنند گاهی یک روز استراحت و شاد کردن دل کارمند خدمت به مردم جان می گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: کشاورز سرباز بی ادعای وطن است و در مزرعه ای که هر نقطه اش سنگر امنیت غذایی این ملت است تلاش می کند اما ۵ درصد از حق گندم کاران کسر شده است، کشاورز در خط مقدم تولید است و دانه را با ایمان می کارد نه با وام و از رئیس جمهور و رئیس مجلس می خواهم در جلسه سران قوا که اختیارات ویژه ای برای خود دارند برای جبران بی عدالتی و حمایت واقعی از گندمکاران استفاده کنند.

وی افزود: قیمت خرید تضمینی گندم باید بر اساس واقعیت ها و تورم تعیین شود نه اعداد روی کاغذ، امروز هزینه های کشاورزی و کود و نهاده چندبرابر شده است اما قیمت تضمینی ۲۷هزار ۵۰۰ تومان با عدالت و معیشت سازگار نیست و عدالت در سفره مردم از مزرعه آغاز می شود و کشاورز که خسته و بی انگیزه شود اقتصاد و مردم نیز گرسنه می مانند.

نماینده مردم پیرانشهر تاکید کرد: وحدت اسم رمز بقای ملت ها است و از هر موشکی قدرتمند تر است موشک از خاک دفاع می کند اما وحدت از ایمان و حیثیت یک ملت و رهبری بارها تاکید کردند هیچ سلاحی در جهان قدرت همدلی ملت ایران را ندارد و وحدت شعاری بر دیوار نیست وحدت یعنی عدالت و هماهنگی در تصمیمات و کشور نیز امروز بیش از هر زمان به وحدت قوا نیاز دارد نه جدال بر سر تریبون ها و وحدت اقوام نیز گنجی است که باید از آن پاسداری کرد.

حسین پور ادامه داد: ایران رنگین کمانی از اقوام و مذاهب است و همه در یک کشتی نشسته ایم البته اختلاف سلیقه زیبایی دموکراسی است اما فاصله دل ها زخم امنیت ملی و در برابر دشمنان تنهاوحدت اقتدار ملی را ایجاد می کند. ملتی که وحدت داشته باشد شکست نمی خورد حتی اگر دشمن از هر سو حمله کند و اگر ستون خیمه وحدت فرو بریزد امنیت و اقتصاد فرو می ریزد. 

وی در پایان با انتقاد از گرانی دارو تصریح کرد: با وجود تعیین ارز مناسب برای دارو در بودجه روز به روز با کمبود و گرانی دارو مواجه هستیم و مردم در تامین دارو عاجز هستند و این وضعیت نه با قانون بودجه و نه با وظایف سازمان غذا دارو سازگار نیست و انتظار می رود وزارت بهداشت با نظارت دقیق و جلوگیری از احتکار دسترسی مردم به دارو را تضمین کند و سلامت عمومی قابل چشم پوشی نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ