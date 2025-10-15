نیکزاد در صحن علنی:
حقوق نمایندگان طبق قانون و مصوبات مشخص پرداخت میشود
نایب رئیس مجلس گفت: برخی از رسانهها نوشتند (حقوق نمایندگان به اندازه وزرا است) این سخن دروغی بزرگ است. از کسانی که چنین مطالبی را مطرح میکنند میگویم که از خدا بترسند، اخلاق حرفهای را رعایت کنید و وجدان رسانهای داشته باشند.
به گزارش ایلنا، علی نیکزادثمرین در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: به راستی باید حق را گفت و باید مروت داشته باشیم. من چه زمانی مطرح کردم حقوق نمایندگان به اندازه وزرا است. هم اکنون مطرح شد نایب رئیس مجلس عنوان کرده است حقوق نمایندگان به اندازه وزرا است؛ بنده مطرح کردم نمایندگان در حوزه انتخابیه چارت تشکیلاتی آنها به اندازه بخشدار نیست. بنده مطرح کردم قبلا در سمت مدیرکلی و استانداری حضور داشته و تمام این مسایل را میدانم، بنابراین زمانی که هنوز بنده از جایگاه صحبت پایین نیامده بودم برخی از رسانهها نوشتند (حقوق نمایندگان به اندازه وزرا است) این سخن دروغی بزرگ است. به کسانی که چنین مطالبی را مطرح میکنند می گویم که از خدا بترسند، اخلاق حرفهای را رعایت کنید و وجدان رسانهای داشته باشید. من زنده هستم، بسیاری از همکاران و بزرگان این سخنان را شنیدهاند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: لازم است یادآوری کنم در ماده ۱۹۵ آییننامه داخلی مجلس آمده است در صورتی که نمایندگان موضوعی را نسبت به اجرای آییننامه داخلی مجلس و تخلفی که مربوط به همان جلسه باشد، مشاهده نمایند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را پیش از رایگیری و با استناد به ماده مربوطه حداکثر ظرف ۳ دقیقه تذکر بدهند، بدون آنکه از موضوع رایگیری خارج شوند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین زمانی که ما مطرح میکنیم «تذکر آییننامهای یا اخطار قانون اساسی» باید بدانیم که مبنا همان ماده ۱۹۵ است. در حال حاضر تذکر ۳ دقیقهای نیز مربوط به همین حکم آییننامه است که مربوط به همان جلسه بوده باید قبل از نطق و پایان جلسه ظرف ۳ دقیقه تذکر مطرح شود. چنانچه رئیس تذکر را وارد بداند، موظف است به آن ترتیب اثر بدهد.
نیکزاد ادامه داد: علت اینکه میگوییم در حال حاضر اخطار قانون اساسی، تذکر ۳ دقیقهای در همان زمان باشد مربوط به موضوعی است که در این جلسه مطرح شده و زمان کافی برای عنوان آن نداشتهاند و در قالب تذکر مطرح میکنند.
وی با تاکید بر اینکه درخواست دارم جانب حق را رعایت کنید، یادآور شد: من در مصاحبه خود گفتم مجلس محل تضارب آرا است، اگر مجلس محل تضارب آرا نباشد آن مجلس مرده است، من سالها در دستگاههای اجرایی حضور داشته و ۲ دوره نماینده مجلس بوده ام، بگذارید از حق مجلس دفاع کنم.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم افزود: در حال حاضر سوال دارم، تذکر ۳ دقیقهای برای چیست؟ برای قسمت دوم ماده ۱۹۵ است، در خصوص موضوع حقوق نمایندگان نیز اعلام می کنم که اصحاب مطبوعات و رسانهها به صورت پوپولیستی حرکت نکنند و اینکه بودجه مجلس را بین ۲۸۵ نفر تقسیم کنند این اشتباه است، اگر قرار است چنین کاری را انجام دهید بودجه نهاد ریاست جمهوری را تقسیم کنید به تعداد نفرات آن.
وی ادامه داد: ما در مجلس امورات مختلف از جمله انتخابات، هیات ها، نگهداری ساختمان ها، مراسم تحلیف و دیگر فعالیتهای جاری را داریم، حقوق نمایندگان طبق قانون و مصوبات مشخص پرداخت میشود که حتی نصف حقوق وزرا نیز نیست ما در این زمینه هیچ اعتراضی به حقوق وزرا و سایرین نداریم.
نیکزاد در ادامه تاکید کرد: میخواستم این موضوع را برای رفع ابهام توضیح بدهم همچنین باید اشاره کنم یکی از نمایندگان نکتهای مطرح کرد که هنوز ۲ دقیقه از آن نگذشته بود نوشتند «نمایندگان عین وزرا حقوق دریافت میکنند» این دروغ بزرگی است.
این نماینده مجلس گفت: در روز گذشته یکی از همکاران نسبت به دو موضوع اعتراض داشت، در هیات رئیسه شهادت شرعی میدهم موضوع با رعایت عدالت بررسی شده و با رأی دو سوم هیات رئیسه درباره سفرهای خارجی تصمیمی عادلانه اتخاذ گردید.