به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره ناترازی‌های انرژی گفت : در تابستان امسال به علت وجود ناترازی‌ها و قطعی برق و همچنین جنگ ۱۲ روزه و تبعات آن، شاهد وضعیت خوبی در تولید نیستیم و خرید مردم در حوزه‌هایی مانند پوشاک کاهش یافت. البته هم اکنون خرید مردم در این حوزه و برخی دیگر حوزه‌ها افزایشی شده و صادرات ما نیز در شهریور ماه افزایش داشته و تقاضا در بازار فزونی یافته است.

وی در رابطه تصمیم دولت پیرامون ساماندهی سکوهای معاملات طلا نیز گفت: هم اکنون ۵۶۰ سکو برای این کار وجود دارد که نیازمند اعمال مدیریت است که در غیر این صورت می‌تواند عوارضی را در پی داشته باشد. دولت برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به مردم در این زمینه ساماندهی خواهد کرد و مصوبه در این زمینه داشتیم.

سخنگوی دولت درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: دولت هر کاری هم که بخواهد انجام بدهد اولا هیچ پنهان کاری در مورد این موضوع نخواهد داشت. حتما با مردم خیلی مستقیم و راحت صحبت خواهد کرد.

وی افزود: نکته دیگر این هست که حتما موضوع معیشت مردم و جلوگیری از اثراتی که وجود خواهد داشت بررسی می‌شود. هیچ کدام از ما مایل نیستیم که فشاری وارد شود.

مهاجرانی گفت: اما نکته ای هم که باید به آن توجه کنیم این نکته است که به هر حال ما واقعیت‌ها را نمی‌توانیم چشم پوشی کنیم. به هر حال موضوع قیمت بنزین موضوع مهمی است نه بنزین کارت‌ها اگر بخواهد کاری صورت بگیرد روی سهمیه معمول مردم نیست. روی بقیه سهمیه های اضافه‌ای است که وجود دارد.

وی ادامه داد: ما داریم رقم بالایی را برای واردات بنزین پرداخت می‌کنیم. این عددی است که به هر حال وقتی ما با مردم صحبت کنیم حتما خود مردم هم راهکارهایی را مطرح می کنند. اتفاقا ما از شما خبرنگاران کمک می‌خواهیم که چطور ما می‌توانیم کمک کنیم. وقتی ما در یک روز بالغ بر صد و نود و هفت میلیون لیتر بنزین مصرف می کنیم و میانگین مصرف ما حدود صد و شصت میلیون لیتر است چطور این را مدیریت کنیم .

مهاجرانی گفت: به عدد دقت کنیم ۱۶۰میلیون لیتر.میزان مصرف‌مان همچنان رو به افزایش است. وقتی ما بنزین را با عددی وارد میکنیم و با یک عدد خیلی کمتری می‌فروشیم پیشنهادهایی که خود مردم میدهند چیست؟ ما چه‌کار میتوانیم بکنیم؟

سخنگوی دولت تاکید کرد: اتفاقا نکته ای که به نظرم می‌آید خیلی خوب شما خبرنگاران می‌توانید در این زمینه کمک بکنید ولی تاکید میکنم که طبیعتا هر تصمیمی صورت بگیرد حتما موضوع معیشت مردم حتما موضوع اثرات آن بر اقشار به خصوص آسیب‌پذیر دیده خواهد شد و هیچ تغییری در موضوع سهمیه های اولیه افراد اعمال نخواهد شد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ۵۶۰ سکوی خرید و فروش طلا فعال هستند و به همین دلیل این موضوع نیاز به ساماندهی دارد، افزود: دولت خود را مکلف می‌داند که برای جلوگیری از ایجاد مشکل، این موضوع را ساماندهی کند و لذا مدیریت این سکوها امروز مصوب شد.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره تامین خوراک پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس، تأکید کرد: مشکل ویژه‌ای در آنها وجود ندارد. مقدار میعانات گازی که باید به این پالایشگاه‌ها می‌رسید، دچار نوساناتی بوده، اما طبق گزارشی که در اختیار داریم، این موضوع مرتفع شده است. البته اگر موضوع خاصی وجود دارد، حتماً منتقل کنید تا پیگیری کنیم.

وی افزود: درمورد صادرات نفت نیز، همان‌طور که وزیر توضیح داد، صادرات ادامه دارد و از مسیرهایی که وزارتخانه تعیین می‌کند، انجام می‌شود.در شهریور ماه شاهد رشد صادرات بودیم و موجودی انبارها کاهشی بود که این نشان از افزایش تقاضا و تحرک بازار است.



مهاجرانی با اشاره به مصوبات هیئت دولت اظهار کرد: تداوم اجرای طرح توسعه بندر صیراف در دولت مصوب شد و نیز استرداد لایحه مشاغل حساس نیز به تصویب رسید چراکه نظر دولت را در زمینه به کار گیری افراد محقق نمی‌کرد و حتی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز می‌شد.

وی با بیان اینکه لایحه مشاغل حساس، نظر دولت در خصوص بکارگیری افراد و متخصصان را تأمین نمی‌کند، اعلام کرد: این لایحه حتی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه نیز می‌شود و نظر دولت این بود که مسترد شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه استرداد لایحه مشاغل حساس در جلسه امروز هیات دولت مطرح شد، تاکید کرد: با توجه به اینکه این لایحه نظر دولت در استفاده از افراد را تامین نمی‌کند، مسترد شد. دامنه این لایحه به گونه‌ای است که شامل اعضای هیات علمی نیز می‌شود.

مهاجرانی در ادامه توضیحات خود درخصوص شایعات مطرح شده درمورد تصویب افزایش نرخ بنزین در هیات دولت، گفت: دولت مصوبه‌ای درخصوص بنزین نداشته است؛ موضوع اصلاح قیمت بنزین در راستای رفاه مردم موضوعی است که سالهاست مطرح است و به این بازمی گردد که یک روزی اعلام کردیم که قیمت بنزین باید ثابت باشد که همین موضوع تبعاتی به دنبال داشت.

وی افزود: هرگونه اصلاح قیمت با درنظر گرفتن تبعات اجتماعی آن بررسی خواهد شد.

