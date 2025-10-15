به گزارش ایلنا، علی کشوری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و همکاران عزیزم باید عرض کنم که شاید در رابطه با موضوع معلمان هزار و یک بار تا حالا تذکر دادیم ولی ارجاع می‌شود به سازمان برنامه و بودجه.

نماینده مردم جویبار، سوادکوه، سیمرغ و قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: چه زمانی تکلیف معلمان قرار است معلوم شود و این شیوه نامه مشخص بشود ابلاغ شود ما تا کی باید صبر کنیم تا کی باید جواب معلمان را ندهیم و چه باید بگوییم در نهایت الان سال تحصیلی جدید آغاز شده و ما با مشکل کمبود نیروی معلم مواجهیم بعد مخفیانه برای شهرهایی که نیاز به معلم دارند لیست ارسال می‌شود یک سری نفرات را کم می‌کنند و یک سری نفرات را اضافه می‌کنند و می‌گویند اینها نیروی نهضتی بودند و حالا فعلاً از این افراد استفاده بکنیم بعدا می‌رویم سراغ پیش دبستانی‌ها و بعدا می‌رویم سراغ طرح امینی ها، اینکه نمی‌شود بالاخره حداقل یک ساز و کار مشخصی را برای این موضوع مشخص کنید و ما حداقل بتوانیم یک توضیحی به مردم بدهیم.

این نماینده مردم در مجلس گفت: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با حذف واسطه‌ها و شرکت‌های واسطه حل می‌شود جناب آقای رئیس جمهوری! دستور قاطع می‌خواهد و بگذارید مردم ما یک ذره امیدوارتر شوند به آینده چرا این اتفاق نمی‌افتد چقدر باید صبر کنیم که نیروهای شرکتی هر روز و هر روز از تبدیل وضعیت شان بگویند.

وی اظهار کرد: قانون جامع ایثارگری هم اینجا هیچ تاثیری ندارد سال‌های سال که منتظر تبدیل وضعیت هستند، در مورد وزیر نفت آیا می‌دانید اصلاً در شرکت‌های زیرمجموعه و هلدینگ‌های زیر مجموعه شما چه اتفاقاتی دارد می‌افتد یک بار بیاید توضیح بدهید برای نمایندگان، چرا دو شغله‌ها و افرادی که به طرز واقعاً فاجعه باری دارند تخلف مرتکب می‌شوند در شرکت‌های زیر مجموعه نفت حضور دارند اگر شما سراغش نمی‌روید ما بیایم به مردم معرفی بکنیم کاری ندارد از همین تریبون به مردم معرفی می‌کنیم.

کشوری بیان کرد: در مورد معاونت علمی فناوری رئیس جمهور هم باید تشکر کنم از زحماتی که در صنایع دانش بنیان استان مازندران کشیدند.

انتهای پیام/