به گزارش ایلنا، فاطمه جراره در نشست علنی (چهارشنبه ۲۳ مهرماه) در ابتدای نطق خود گفت: ملت رشیده ایران مردم، خونگرم و مهمان نواز استان هرمزگان و موکلانم در بندرعباس، بوموسی، قشم ، حاجی آباد و خمیر، سلام و تواضع و آرزوی موفقیت برای یکایک شما هم‌وطنان ایران جان دارم.

وی افزود: درود بی‌کران به روح پرفتوح عبد صالح، خمینی کبیر(ره) که به اسلام، حیاتی دوباره بخشید و با توکل به خدا و توسل به اهل بیت و تکیه بر سرمایه اجتماعی، دین نبی اکرم(ص) را از کنج حجره‌های طلبگی، به معرکه حکمرانی کشاند و پایه‌های تمدن نوین اسلامی را پی ریزی کرد.با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ولی امر مسلمین جهان امام خامنه‌ای ،که هرچه از زعامت ایشان می گذرد، حکمت و صلابت و اقتدار آقا بر دوست و دشمن بیشتر نمایان می‌شود.

جراره ضمن خدا قوت به نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: حدود یک و نیم سال است،توفیق همکاری با شما را دارم و مشقت ها و دغدغه های بیشماری از شما را از نزدیک شاهد هستم. همکاران گرانقدر؛ فقط دو و نیم سال از عمر خدمت ما در این دوره مجلس باقی مانده و بیش از همه خود ما می‌دانیم که طی این مدت، اقداماتمان چه اثرات مثبت و یا خدای ناکرده منفی در زندگی مردم و وضعیت کشور بر جای گذاشته است؛ امیدوارم در پایان این دوره در برابر خداوند متعال ،وجدان خود و در محضر ملت شریف ایران اسلامی سربلند باشیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به دو موضوع مهم اقتصاد و معیشت جامعه اشاره و مطرح کرد: متاسفانه علیرغم شعارهای پر زرق و برق، اما در میدان عمل سفره‌های مردم هر روز کوچکتر از دیروز می‌شود و دولت پزشکیان علیرغم شعارهای انتخاباتی،اینک حتی از اجرای سند توسعه هفتم نیز سرباز می‌زند که نتیجه آن نابسامانی بیشتر در حوزه اقتصاد خواهد بود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس دوازدهم به موضوع مهم وضعیت منطقه و جهان اشاره و بیان کرد: وضعیت منطقه و جهان در یک نبرد اراده‌ها و تقابل تمدنی سرنوشت ساز قرار دارد، دنیای غرب با راهبری آمریکا، همه ی توانش را به میدان آورده ،تا با نفوذ روزافزون به انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت مقابله کند و برای رسیدن به اهدافش از هیچ شرارتی چشم پوشی نمی‌کند؛ در این سوی نیز چشم انداز تمدن نوین اسلامی پی‌ریزی شده و با قدرت به پیش می‌رود و اگرچه گزافی نیز پرداخته،اما با بیداری انسانی در مجامع مختلف،به پیروزی‌های تاریخی دست یافته است.

جراره ادامه داد: در این کشاکش برخی از سخنان و اقدامات نابجا از سوی معدودی مسئولان، اسباب تحیر و شگفتی را برانگیخته که چگونه عده‌ای همچنان لبخند شیطان بزرگ را گدایی و با دیپلماسی التماسی عزت ملی را خدشه دار می کنند.به راستی مومن چند بار قرار است از یک سوراخ گزیده شود؟ ماجرای عبرت آمیز برجام و اعتماد اشتباه به دشمن کفایت نمی‌کرد که حالا خواهان پیوستن به کنوانسیون‌های استعماری مرتبط با fatf شده‌اند ؟!!

وی با اشاره به هفته جهانی سلامت و بهداشت روان،تاکید کرد: به همین مناسبت لازم است اشاره‌ای گذرا به وضعیت بهداشت و درمان داشته باشیم که با مشقات مختلفی روبرو است؛ از سوی بیمارانی که همزمان با درد کسالت، رنج کمبودها و نارسایی‌های زیرساختی را نیز به دوش می‌کشند و از سوی دیگر جامعه فداکار پزشکی و پرستاری که سرمایه‌های اصلی سلامت هستند و البته به حمایت‌های جدی برای ماندگاری در عرصه خدمت رسانی نیاز دارند.

نماینده بندرعباس در مجلس با تاکید براینکه بیماران از هزینه بالای درمان دارند و جامعه پزشکی به ویژه در حوزه عمومی و دولتی،به پایین بودن نرخ تعرفه‌ها معترضند،خاطرنشان کرد: در این میان نقش بیمه ها در ایجاد توازن بین این دو و افزایش رضایتمندی میان پزشک و بیمار بسیار مهم است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی،ادامه داد: موضوع دیگر ؛ تبدیل وضعیت تعداد قابل توجهی از کارمندان است که در قالب نیروهای شرکتی شناخته می‌شوند و از ما انتظار دارند صدایشان را بشنویم؛ همین جا از دولت تقاضا دارم تکلیف وضعیت این قشر از مردم را از بروکراسی فرسوده اداری خارج کرده و با اقدام انقلابی ،امید را به خانواده‌های این عزیزان تزریق کند.ساماندهی فرزندان ایثارگر و اجرای صحیح قانون در این باره نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

جراره در ادامه مطرح کرد: قشر دیگری که تمایل دارم به ضرورت رسیدگی به وضعیت آنها اشاره کننم،معلمان و فرهنگیان زحمتکش هستند که شایسته بهترین‌هایند؛ اما متاسفانه با مشکلات عدیده‌ای مواجه اند که باید هرچه سریعتر به داد آنها رسید،فراموش نکنیم اگر جامعه‌ای پیشرفته، متعهد و پیشرو می‌خواهیم، باید ابتدا شان و احترام معلمان را پاس داریم تا آنها بدون دغدغه‌های روزمره به انجام رسالت پیامبرگونه خود بپردازند.

وی با بیان اینکه کج سلیقگی است که در اوج جنگ ترکیبی و موجودیتی دشمن ملت ایران علیه کشور عزیزمان،سخنی از نیروهای قهرمان و جان بر کف مسلح به زبان نیاوریم، بیان کرد: دلاورانی که برای دفاع از حریم این مرز و بوم سر از پا نمی‌شناسند و شایسته است به وضعیت حقوقی آنها توجه ویژه تری داشته باشیم و با اعمال اصلاحات لازم، گوشه‌ای از فداکاری حافظان امنیت را جبران کنیم.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس دوازدهم با تاکید براینکه استان زیبای هرمزگان که با همه ظرفیت‌های خدادادی اش گرفتار ناترازی های آب،برق و گاز است،اظهار کرد: استانی که در مجاورت یکی از بزرگترین منابع آبی جهان قرار دارد،چرا باید مردم آن از محرومیت آبی رنج ببرد؟ همه می‌دانند و معترف‌اند که افزایش خرید تضمینی حداقل ۱۰۰ هزار متر مکعب برای هرمزگان یک ضرورت غیر قابل انکار است،اما مشخص نیست دلیل این همه تعلل و ترک فعل چیست؟

جراره به مسولیت های اجتماعی صنایع نسبت به مردم منطقه اشاره کرد و ادامه داد:بنگاه‌های اقتصادی و نفتی بسیاری در هرمزگان فعالیت دارند،اما سهم مسئولیت اجتماعی آنها تحت نظارت قرار نگرفته است که دقیقاً به چه میزان و در چه مواردی مصرف می‌شود.همچنین عدم توجه به زیرساخت‌های فاضلاب، باعث مشکلات زیست محیطی در خلیج فارس شده است.

وی با تاکید بر اینکه هرمزگان مقصد مهم ترانزیت کالاست که نیاز ویژه به افزایش و اصلاح ظرفیت‌های جاده‌ای ریلی و هوایی دارد،گفت:همچنین صدور مجوز برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد،مطالبه به حق مردم هرمزگان و محرک اقتصادی است که باید ساز و کار اداری آن هرچه سریع‌تر هموار شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه استفاده از نیروهای متخصص بومی در مدیریت صنعتی و مناصب اداری،انتظار به حق مردم هرمزگان است که وظیفه پیگیری آن برعهده ما است،مطرح کرد: وضعیت شیلات، موضوع مهمی در استان هرمزگان است،ذخایر شیلاتی ما که میراثی برای نسل‌های آینده محسوب می‌شوند،براثر صید بی‌رویه و ترال در گذشته،به مرز نابودی رسیده است؛ایجاد بندرگاه‌های شیلاتی،افزایش قدرت موتور و مجوز صید راه دور برای ناوگان صیادی،از نیازهای مهم مردم منطقه است؛تا درآمدزایی را از آب‌های دوردست به خانه‌های مردم هرمزگان بازگردانیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس در حمایت از کشاورزان تاکید کرد:حمایت جدی از کشاورزانی که به دلیل خشکسالی و بی‌ثباتی قیمت،متحمل ضررهای سنگینی شده اند هم به نفع آنهاست و هم با این کار،از امنیت غذایی نیز صیانت به عمل می‌آید.

جراره با بیان اینکه درحوزه اقتصادی دریامحور و گردشگری،هرمزگان می‌تواند نقش محوری برعهده گیرد،تصریح کرد:مردم بزرگوار هرمزگان بدانند ما در آستانه یک تصمیم‌سازی تاریخی قرار داریم،توسعه ایران از مسیر دریا می‌گذرد و هرمزگان باید پرچمدار این نهضت بزرگ باشد.ما در مجلس با تمام قوا برای ایجاد ردیف اعتباری ویژه توسعه دریامحور برای استان هرمزگان ،تلاش خواهیم کرد.

نماینده مردم بندرعباس،حاجی آباد،قشم،بوموسی و خمیر در مجلس با اشاره به زنگ خطر جاماندگان از تحصیل در استان،خاطرنشان کرد: یکی از زنگ‌های خطری که به صدا درآمده،بیش از ۲۷ هزار جا مانده از تحصیل استان بوده که یک فریاد خاموش است و می‌گوید به داد آینده سازان این دیار برسیم،قبل از آنکه دیر شود! من به شما مردم هرمزگان قول داده بودم که صدای امیدها و دردهایتان باشم و خدارا گواه می‌گیرم که در تمام این مدت ، ظرفیتم را به کار گرفتم تا بتوانم خدمتی موثر برای شما داشته باشم.

