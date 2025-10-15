خاتمی در تذکر شفاهی مطرح کرد:
گزارشی از وضعیت جمعیت در کشور ارائه شود
نماینده مردم خوانسار در مجلس گفت: وزارتخانهها و ارگانهای مختلف در موضوع جوانی جمعیت دغدغهمند هستند از این رو از هیأت رئیسه خواستارم تا با دعوت از مسئولان دولتی، گزارشی از وضعیت اجرای این قانون در کشور ارائه شود.
به گزارش ایلنا،سید مسعود خاتمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه؛ ۲۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به قانون جوانی جمعیت و الزام اجرای آن توسط دستگاههای مربوطه گفت: روز گذشته مسئولان وزارت بهداشت با حضور در کمیسیون مربوطه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد خود موجب اقناع اکثریت نمایندگان حاضر در راستای اجرای تعهد این وزارتخانه نسبت به تکالیف خود شدند.
نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس ادامه داد: وزارتخانهها و ارگانهای مختلف در موضوع جوانی جمعیت دغدغهمند هستند از این رو از هیأت رئیسه خواستارم تا با دعوت از مسئولان دولتی، گزارشی از وضعیت جمعیت در کشور ارائه شود چرا که این امر سبب میشود تا نمایندگان در راستای اقدامات لازم برای تحقق الزامات مربوط به جوانی جمعیت اقدام و اصلاح هرمی جمعیت انجام شود.
وی در پایان از رسانهای شدن نامه نمایندگان در مجلس نیز انتقاد کرد.