ارقام اعلامی درباره بودجه مجلس واقعی نیست

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: در رابطه با بودجه مجلس چند نکته را جهت تنویر افکار عمومی به استیضاح می‌رسانم؛ نخست میزان بودجه‌ای که برای مجلس عنوان شده است با آنچه در قانون و لایحه بودجه وجود دارد کاملا مغایرت دارد، این ارقام واقعی نیست.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی همانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور دارای چند ردیف بودجه است، از جمله بودجه عمرانی، هزینه ای، جاری، تملک و دارایی؛ بنابراین برای قضاوت باید مجموع این بخش‌ها را به صورت یکجا مورد بررسی قرار داد تا برداشت نادرست برای مخاطبان ایجاد نشود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: همه اطلاع دارند دیوان محاسبات کشور به صورت دائمی و مستمر به بودجه مجلس نظارت دارد و دفتر نظارتی به صورت لحظه‌ای هزینه‌ها و تخصیص‌ها را بررسی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه امسال سال انتخابات است، یادآور شد: بخشی از بودجه مجلس به ماموریت‌های نظارتی و انتخابات شوراها اختصاص دارد از این رو ضروری است این بخش از سایر هزینه‌ها تفکیک شود تا ابهامی برای افکار عمومی نباشد.

سلیمی ادامه داد: از دوره‌های گذشته ساخت ساختمان‌های جدید و دفاتر نمایندگان آغاز شده است و هزینه‌های و بدهی‌های ناشی از آن به سال جاری منتقل شده است، بخش زیادی از هزینه‌های امسال مربوط به همین پروژه‌های نیمه تمام است که در گزارش‌های منتشر شده به آن اشاره نشده است.

انتهای پیام/