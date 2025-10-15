به گزارش ایلنا، یعقوب رضازاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: پیروزی ملت بزرگ ایران عزیز اسلامی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در مقابل رژیم جنایت‌پیشه اسرائیل با حمایت اربابان آمریکایی و ۳ کشور اروپایی قطعا مرهون الطاف خفیه الهی، رهبری داهیانه مقام معظم فرماندهی کل قوا، مقاومت ملت ایران و قدرت دفاعی نیروهای مسلح قهرمان کشورمان بود.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پیروزی ملت ایران در این جنگ نابرابر زمانی شکل گرفت که کشور ایران در مقابل حمله نظامی کشورهای عضو ناتو و حمایت بعضی از کشورهای همسایه منطقه قرار گرفت. تصمیم‌گیری ۳ کشور ضعیف اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه در خصوص فعال نمودن مکانیزم ماشه داستان کهنه و قدیمی تحریم‌های اقتصادی علیه مردم کشورمان اینبار نیز با شکست حتمی و قطعی مواجه خواهد بود.

وی تصریح کرد: قطعا مذاکره با آمریکا و تسلیم‌شدن در مقابل آن و قبول کردن FATF، عدم اجرای قانون عفاف و حجاب، رواج و شایعه برهنگی در داخل کشور، صدای عده‌ای وطن‌فروش و خائن به اهداف مقدس شهدای دفاع مقدس، شهدای ۱۲ روزه فرماندهان نظامی، دانشمندان عزیز هسته‌ای و مردم بی‌گناه ایران عزیز اسلامی است که از حلقوم این خائنان برمی‌آید.

رضازاده خطاب به رئیس‌جمهور، اظهار کرد: جناب آقای رئیس‌جمهور؛ افسارگسیختگی قیمت دلار، ارز و سکه ناشی از بی‌برنامگی در بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد است که موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم شده است.

وی یادآور شد: متاسفانه عده‌ای با اخذ رانت از وزارتخانه‌ها برای واردات کالاها موجب افزایش ثروت‌های کلان شخصی شده است در حالی که ملت ایران در منجلاب افزایش قیمت‌ها در حال غرق شدن هستند.

رضازاده تاکید کرد: از افزایش قیمت‌ها در موادغذایی، پوشاک، مسکن و خودرو اطلاع دارید؟ متاسفانه تعدادی از وزرا و مدیران شما که از درآمدها و حقوق‌های نجومی و سفرهای خارجی برخوردار هستند، هیچ برنامه عملی برای کنترل قیمت‌ها و بهبود زندگی مردم ندارند، خدا باید به داد این مردم برسد.

وی ادامه داد: دریاچه ارومیه کلا خشک شده و عواقب آن ناشی از خشک شدن، دامن کشور به ویژه استان‌های مرزی و آذربایجان غربی و شرقی را گرفته است، همت و تلاش کرده و با انتقال آب از خلیج فارس و عمان در خصوص احیای این دریاچه اقدام کنید.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، بیان کرد: رئیس‌جمهور محترم؛ در خصوص افزایش حقوق و معیشت نیروهای مسلح و بازنشستگان عزیز اقدام کنید، این عزیزان جان خود را تقدیم این کشور و این ملت کردند.

وی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود، افزود: شهر سلماس نگین آذربایجان، شهر اولین‌ها، اولین شهر شطرنجی کشور، شهر تاریخی با ۷ هزار سال قدمت، شهر سیب، شهر اولین مدال‌آور المپیک، شهر شاعر بزرگ ایران، شهر بنیانگذار فوتبال، شهری با هزاران شهید، شهری با مردمان غیور، شجاع و دوست‌داشتنی تازه شهر، منطقه کوهسار، بخش مرکزی لکستان و چهاربرج اما با مشکلات عدیده و فراوان که چند مورد اشاره می‌کنم.

رضازاده گفت: چهارمین پایانه بین‌المللی سلماس در مرز ترکیه با اقدام مشترک با دولت ترکیه بازگشایی شد، ضمن تشکر از استاندار و فرماندار عزیز، خواستار هرچه سریعتر انتقال کانکس‌ها برای راه‌اندازی تردد مسافری از این مرز هستم.

وی در تذکر به وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: سرکار خانم صادق نسبت به تکمیل بیمارستان ۲۲۰ تخت‌خوابی و تکمیل پل سلماس به صوفیان، پل راه‌آهن قره تپه سلماس- خوی و آسفالت جاده‌های روستایی اقدام کنید.

رضازاده در ادامه به وزیر بهداشت و درمان، در خصوص‌عدم خرید و تهیه یک دستگاه MRI با ۲۸۰ هزار نفر برای شهرستان سلماس، همچنین تخصیص اعتبار برای بازسازی بیمارستان ۱۶۰ تخت‌خوابی که اخیرا بازسازی آن آغاز شده است، تذکر داد.

وی به وزیر جهادکشاورزی نیز پیرامون تکمیل پایاب سد زولا، سد شهدای تازشهر برای آبیاری درجه ۳ و درجه ۴، همچنین اقدامات لازم برای صادرات سیب به کشورهای همسایه، همچنین تکمیل موادغذایی در بازار بدون تخصیص رانت در وزارتخانه برای عده‌ای افراد معلوم‌الحال تذکر داد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، در ادامه به وزیر نیرو در خصوص تکمیل پایاب سد زولا و سد شهدا برای انتقال آب درجه یک و ۲ و تکمیل اعتبار برای سد دیرعلی، تخصیص برق برای دامداری‌‎ها، همچنین تکمیل تصفیه‌خانه زولا برای روستاهای پایین‌دست تذکر داد.

رضازاده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در رابطه با مالیات‌های فراری، توقیف حساب پیله‌بران، همچنین تکمیل جامعه منطقه ویژه اقتصادی تذکر داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به وزیر آموزش و پرورش، در خصوص نیروهای نهضتی، شرکتی و رسمی کردن آن‌ها، همچنین تخصیص اعتبار برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام و مدارس کانکسی تذکر داد.

