به گزارش خبرنگار ایلنا، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره ادعای هک شدن ماهواره هدهد قبل از جنگ ۱۲ روزه و خارج شدن آن از دسترس، اظهار کرد: خیر، اینکه گفته می‌شود مداخلاتی خارج از روال فنی وجود داشته، به هیچ عنوان تأیید نمی‌کنیم. طبیعتاً پرتاب‌هایی که انجام می‌دهیم دو بخش دارند که یکی تحقیقاتی و زیرمداری و دیگری عملیاتی است.

وی افزود: طبیعی است که در بحث تحقیقاتی ما به لحاظ فنی کارمان این است که یک ارزیابی داشته باشیم. متناسب با ارزیابی‌هایی که داریم، درس آموخته هایی داریم و طبیعتا در نسخه های بعدی این‌ها را به روز به روز می‌کنیم و ارتقا می‌دهیم.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که در بحث صنعت فضایی لازم است اینجا بگویم به عنوان یکی از اتفاقات افتخار آفرینی که در صنعت فضایی اتفاق افتاده بحث ماهواره ناهید دو است که برای اولین بار در کشور یک ماهواره مخابراتی باند کی یو را ما در فضا داریم.

وی گفت: بعد از سه ماه همه مولفه های مرتبط با ماهواره و زیرسیستم ها به صورت کامل تست شده و همه را الحمدالله پاس کرده و برای اولین بار ما تونستیم ارتباط مخابراتی داشته باشیم به این معنا که توانستیم از یکی از ایستگاه‌ها عملا پیامی بفرستیم و در یکی از ایستگاه‌های دیگر در جنوب کشور این پیام را دریافت کنیم. این اتفاق خوبی است که با محوریت بانوان توانمند ایران‌زمین انجام شده است.

وزیر ارتباطات از پیگیری جدی طرح تشکیل «ستاد ملی هوش مصنوعی» خبر داد و گفت: در دولت، ستاد هوش مصنوعی در حال پیگیری است و وزارت ارتباطات هم بر اساس مأموریت‌های محوله فعالیت خود را دنبال می‌کند. امیدواریم به زودی خبرهای خوبی در این زمینه اعلام شود.

وی در پاسخ به اینکه ماجرای هک شدن دوربین‌های ترافیکی تهران توسط رژیم صهیونیستی واقعیت دارد؟ با تأکید بر نقش کلیدی فضای مجازی در «شفافیت و تسهیل امور» گفت: فضای مجازی کارکرد مهمی در شفاف‌سازی دارد، اما باید مراقب بود که سامانه‌ها از نظر امنیتی هم تقویت شوند.

هاشمی عنوان کرد: متناسب با همین نگاه چهار محور مشخص را در کشور داریم که هر کدام از دستگاه‌ها به عنوان دستگاه‌های هماهنگ کننده مسئولیت بخشی از هماهنگی های مرتبط را در بحث امنیت دارند بالاخره زحمات زیادی کشیده می شود با توجه به تعدد سامانه‌ها در کشور، ممکن است آسیب‌پذیری‌هایی وجود داشته باشد که باید به تدریج به حداقل برسد.

