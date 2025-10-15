به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات دولت در حوزه مسکن گفت: در حوزه نهضت ملی مسکن دولت تمام قد تلاش خود را می‌کند تا آنچه که وعده داده شده بود را به حقیقت برسد و افتتاح‌ها هم، این را نشان می‌دهد. دولت هم برای واگذاری زمین‌های جوانی جمعیت و هم برای تکمیل پروژه‌هایی که از قبل شروع شده است، تلاش می‌کند، اما مشکلاتی هم وجود دارد.

وی افزود: در همین جلسه امروز نیز موضوع مسکن مطرح شد و مشکلی که در پرداخت وام از طرف بانک‌ها داریم مطرح شد. رئیس کل بازنک مرکزی نیز با اینکه بار‌ها این بخشنامه‌ها را ابلاغ کردند، یک سری موضوعاتی دارند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با تمام پیگیری‌هایی که انجام شده و بحث اصلی دولت هم تکمیل پروژه‌هایی که از قبل شروع شده است، مقرر شد که ما هفته آینده یک گزارش ویژه هم در دولت داشته باشیم تا بتوانیم مشکلاتی که هم در حوزه بانکی و در حوزه آماده سازی زمین را پیگیری کنیم.

صادق درباره جلسه سه جانبه اخیر با روسیه و آذربایجان گفت: اجلاس سه‌جانبه ایران، آذربایجان و روسیه خوشبختانه جلسه بسیار خوبی بود. من مختصراً می‌خواهم عرض کنم که ما هیچ‌گاه جلسه‌ای که هم آذربایجان و هم روسیه و ایران به‌طور مشترک در خصوص افزایش ترانزیت برگزار کنند، نداشته‌ایم.

وی یادآور شد: در این جلسه، تمام مدلهای حمل و نقلی مورد بررسی قرار گرفت؛ زیرا ما هم بندر دریایی داریم، هم حمل و نقل زمینی و هم ریلی. تفاهماتی که انجام شد و تأکیداتی که صورت گرفت، در سه بخش اصلی بود. بخش اول در خصوص افزایش ترانزیت و چشم‌انداز ۱۵ میلیون تن بود که به هر حال شامل روسیه، آذربایجان و ایران می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته مهم دیگر در مورد گمرکات بود همه موارد ترانزیتی و صادرات و واردات به زیرساخت برنمی گردد. برخی از فرآیندهای گمرکی، نرم‌افزاری و عدم دیجیتال بودن سیستم‌ها و همچنین نبود سامانه مشترک، مشکلاتی را برای کامیونداران ایجاد کرده است. بر این اساس مقرر شد که ظرف یک ماه آینده به یک پیشنویس مشترک بین هر سه کشور برسیم.

صادق عنوان کرد: بخش آخر نیز به موضوع انرژی و کریدورهای انرژی مربوط می‌شود که شامل برق و گاز است. در خصوص گاز، وزارت نفت و کمیسیون مشترکی که با روسیه وجود دارد، در حال پیشبرد کارهای خوبی هستند. همچنین در زمینه برق، رئیس شرکت توانیر به یک تفاهم اولیه در این جلسه سه‌جانبه دست یافت.

