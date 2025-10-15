انتقاد از عدم عملی شدن وعده دولت درباره بکارگیری مربیان پیش دبستانی

به گزارش ایلنا، عمر علیپور اقدم در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: متاسفانه تلاش‌ها نه تنها بار گرانی بر دوش مردم را سبک نکرده است بلکه سنگین‌تر نیز شده است و حال محرومان و کارمندان جامعه ما وخیم است. هرچه سریعتر مشکلات معیشتی ملت بزرگ ایران را حل و فصل نمایید. این ملت شریف خار چشم دشمنان اسلام و ایران زمین هستند.

نماینده مردم ماکو در مجلس دوازدهم خطاب به وزیر اقتصاد و دبیر شورای مناطق آزاد کشور ادامه داد: اگر تغییراتی در نیروی انسانی منطقه آزاد ماکو صورت می‌گیرد، حتما از نیروی بومی در همه سطوح اداری منطقه آزاد ماکو استفاده کنید و این پیام روشن و آشکار مردم شریف منطقه آزاد ماکو است.

وی خطاب به وزیر کشور بیان کرد: چرا تا به حال برای اشتغال و جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان شریف چالدران، ایجاد بازارچه مشترک یا گذرگاه مرزی با ترکیه اقدام نهایی را انجام نمی‌دهید.

علیپور اقدم خطاب به وزرای کشاورزی و نیرو ادامه داد: چرا تا امروز مشکلات کشاورزان پایین دستی و بالادستی روستای کرم آباد را حل نمی‌کنید. رئیس بنیاد مسکن کشور! چرا سهمیه غیر رایگان معابر روستایی را اجرا نمی‌کنید. هزار تن قیر رایگان منطقه آزاد ماکو و چالدران چه شده و به کجا رفت؟

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا وعده دولت در مورد به کارگیری مربیان پیش دبستانی، نهضتی، طرح امین و غیر انتفاعی را عملی نمی‌کنید؟

انتهای پیام/