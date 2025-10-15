خبرگزاری کار ایران
علیپور اقدم در تذکر شفاهی:

انتقاد از عدم عملی شدن وعده دولت درباره بکارگیری مربیان پیش دبستانی

نماینده مردم ماکو در مجلس گفت: چرا وعده دولت در مورد به کارگیری مربیان پیش دبستانی، نهضتی، طرح امین و غیر انتفاعی را عملی نمی‌کنید؟

به گزارش ایلنا، عمر علیپور اقدم در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: متاسفانه تلاش‌ها نه تنها بار گرانی بر دوش مردم را سبک نکرده است بلکه سنگین‌تر نیز شده است و حال محرومان و کارمندان جامعه ما وخیم است. هرچه سریعتر مشکلات معیشتی ملت بزرگ ایران را حل و فصل نمایید. این ملت شریف خار چشم دشمنان اسلام و ایران زمین هستند.

نماینده مردم ماکو در مجلس دوازدهم خطاب به وزیر اقتصاد و دبیر شورای مناطق آزاد کشور ادامه داد: اگر تغییراتی در نیروی انسانی منطقه آزاد ماکو صورت می‌گیرد، حتما از نیروی بومی در همه سطوح اداری منطقه آزاد ماکو استفاده کنید و این پیام روشن و آشکار مردم شریف منطقه آزاد ماکو است.

وی خطاب به وزیر کشور بیان کرد: چرا تا به حال برای اشتغال و جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان شریف چالدران، ایجاد بازارچه مشترک یا گذرگاه مرزی با ترکیه اقدام نهایی را انجام نمی‌دهید.

علیپور اقدم خطاب به وزرای کشاورزی و نیرو ادامه داد: چرا تا امروز مشکلات کشاورزان پایین دستی و بالادستی روستای کرم آباد را حل نمی‌کنید. رئیس بنیاد مسکن کشور! چرا سهمیه غیر رایگان معابر روستایی را اجرا نمی‌کنید. هزار تن قیر رایگان منطقه آزاد ماکو و چالدران چه شده و به کجا رفت؟

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا وعده دولت در مورد به کارگیری مربیان پیش دبستانی، نهضتی، طرح امین و غیر انتفاعی را عملی نمی‌کنید؟

انتهای پیام/
