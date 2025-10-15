خبرگزاری کار ایران
حق کشاورزان را با کاهش سهمیه گازوئیل ضایع نکنید

نماینده مردم اهواز در مجلس در تذکر به وزرای نفت و کشاورزی بیان کرد: کاهش سهمیه ۳۰ درصدی گازوئیل کشاورزان، ظلم مضاعفی بر این قشر شریف و تلاشگر است شایسته است حق این عزیزان را ضایع نکنید.

به گزارش ایلنا، سیدمحسن موسوی زاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: عدم رسیدگی به موضوع آتش سوزی بخش عراقی هورالعظیم و دود غلیظ شبانه روزی مشاهده شده در آسمان استان به قول پزشکان و متخصصان، حلبچه دیگری را برای خوزستان در حال رقم زدن است. لازم است با اتخاذ تدابیری با کمک دولت عراق و سازمان ملل نسبت به حل سریع این موضوع اقدام کنید.

نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم در تذکر به وزارت نیرو بیان کرد: جرائم صادر شده برای برنجکاران خوزستان غیرمنصفانه است. لازم است هر چه سریعتر جلوی اجرای این جرائم را بگیرید.

وی در تذکر به وزرای نفت و کشاورزی بیان کرد: کاهش سهمیه ۳۰ درصدی گازوئیل کشاورزان، ظلم مضاعفی بر این قشر شریف و تلاشگر است شایسته است حق این عزیزان را ضایع نکنید.

موسوی زاده گفت: از دولت می‌خواهم به فکر نهاد کتابخانه‌ها باشند. بودجه این نهاد به هیچ وجه پاسخ نیازها و حقوق پرسنل نهاد را نمی‌دهد.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم در تذکر به وزارت آموزش و پرورش افزود: با وجود گذشت حدود یک ماه از سال تحصیلی، هنوز مشکل سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان و امکانات مورد نیاز مدارس به صورت کامل رفع نشده است.

