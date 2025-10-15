وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛
کاهش قیمت گوشت قرمز طی یکی دو روز آینده
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در یکی دو روز آینده کاهش قیمتی را در گوشت قرمز خواهیم داشت چون با تنظیمات جدیدی مدیریت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به قیمت مرغ گفت: هفته گذشته قیمت مرغ اصلاح شد و آن هم اعلام شد و چون یک قیمت منطقی بود و همه قیمتهای تمام شده دقیق محاسبه شده بود، بازار هم تقریبا با آن دارد جلو میرود و تبعیت میکند.
وی درباره افزایش قیمت گوشت قرمز گفت: گوشت تنظیم بازاری با توجه به حذف ارز ترجیحی اش یک مقداری افزایش قیمت داشت که با ارز توافقی دارد می آید.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: البته ما در یکی دو روز آینده کاهش قیمتی را در گوشت قرمز خواهیم داشت چون با تنظیمات جدیدی مدیریت شده است.