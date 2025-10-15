خبرگزاری کار ایران
نامه کوچک‌زاده به هیأت‌رئیسه در صحن قرائت شد؛

بودجه مجلس هزار میلیاردی نیست

بودجه مجلس هزار میلیاردی نیست
نایب رئیس مجلس ضمن قرائت نامه نماینده تهران، با اشاره به ارائه متنی از سوی مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران گفت: ایشان در کلیات بیان کرده‌اند که بنده منظورم این نبوده که این بودجه برای نمایندگان است و بودجه مجلس هزار میلیاردی نیست.

به گزارش ، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز (چهارشنبه؛ ۲۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه متنی از سوی مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران گفت: ایشان در کلیات بیان کرده‌اند که بنده منظورم این نبوده که این بودجه برای نمایندگان است و بودجه مجلس هزار میلیاردی نیست.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: این بودجه مجلس است، مجلس هزینه‌های مختلف دارد که یک جزء بسیار کوچک را به این همکاران می‌دهند؛ آقای کوچک زاده نیز می‌فرمایند من منظورم این نبود که بودجه مجلس برای نمایندگان است بنده نیز همین را بیان کردم که مجلس کارهای مختلف اعم از ساختمان سازی، اجرای انتخابات شوراها، برگزاری مراسم تحلیف در سال گذشته و… را برعهده دارد.

وی اضافه کرد: بنده حق را بیان می‌کنم و اگر احساس کنم در حق کسی اجحاف شده به صراحت بیان می‌کنم، بودجه مجلس شامل هزینه‌های مختلف مانند سایر دستگاه‌های اجرایی و ریاست جمهوری را دارد و حقوق نمایندگان در مقایسه با کسانی که ما مصوب کردیم که حداکثر حقوق را می‌گیرند به نصف آن نیز نمی‌رسد.

