هر زمان شرایط مهیا باشد برای افزایش لغو روادید با کشورها پیگیری خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید رضا صالحی امیری وزیر گردشگری در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار گردشگران خارجی گفت: در شش ماهه اول امسال آمار خوشبختانه سه و نیم میلیون نفر گردشگر را نشان می‌دهد. ما در فروردین و اردیبهشت رشد ۳۰ درصد نسبت به سال قبل را تجربه کردیم. خرداد، تیر و مرداد کاهش داشتیم.

وی افزود: خوشبختانه شهریور و مهر روند ما روند مثبتی در حال بازگشت به شرایط عادی است. الان که با شما صحبت می‌کنم در شش ماهه اول سال بر اساس گزارش رسمی که از فراجا داریم، سه و نیم میلیون نفر گردشگر وارد کشور شدند که مقصد اول مشهد مقدس بوده است.

وزیر گردشگری درباره سرانجام لغو روادید با کشورها و برنامه دولت در این زمینه گفت: ما هم اکنون با ۳۳ کشور لغو روادید داریم و هر زمان که شرایط مهیا باشد با همکاری وزارت خارجه پیگیری خواهیم کرد تا این تعداد افزایش یابد.

