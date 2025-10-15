نمایندگان هیچ امکاناتی حتی اندازه بخشدار هم ندارند

به گزارش ایلنا، حمیدرضا گودرزی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 23 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با تأکید بر اینکه خوب نیست با افکار عمومی بازی شود به ویژه در زمانی که مردم ناراضی هستند، گفت: جایگاه نماینده، جایگاه وزیر است اما هیچ امکاناتی حتی اندازه بخشدار ندارد؛ هزینه نمایندگان در تهران و شهرستان صفر پرداخت می شود و بودجه ای نداریم لذا نباید برخی عزیزان بودجه قوه مقننه که بالای هزار نفر کارمند دارد را صرفا به نماینده منتسب کنند. عددی که در بودجه داده شده صرفا یک عدد پیشنهادی بوده و اینکه خزانه چقدر پرداخت می کند، باید بررسی شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری خطاب به رئیس جمهور عنوان کرد: سال ها در وزارت کشور و در سمت های مدیریتی مختلف بوده ام لذا از وزیر تشکر می کنم که امروز لرستان با حضور استانداری با تجربه، متعهد و متخصص پروژه هایی که سال ها به فراموشی سپرده شده بود جان تازه گرفته و درکانون توجه است.

وی در ادامه با بیان اینکه استاندار در سال گذشته منشأ وحدت، وفاق و همدلی در جهت منافع مردم بود و توانست با برنامه ریزی راهبردی منطبق با اهداف برنامه هفتم، استان را به سمت توسعه ببرد که نیازمند حمایت در این مسیر است، یادآور شد: استاندار لرستان از مردم به منظور تحقق برنامه هفتم در لرستان حمایت می کند لذا دولت و وزیر کشور باید از او حمایت کنند و در مقابل زیاده خواهان و سهمخواهان که منافع عموم مردم را نادیده گرفته، تقاضاهای فراقانونی داشته و به دنبال بی اعتبار کردن استاندار هستند، بایستند.

گودرزی در ادامه با تأکید بر اینکه زیاده خواهی نباید موجب تضعیف جایگاه استاندار شود، اظهار داشت: حمایت قاطع از مدیران ارشد استان را خواستاریم ضمن اینکه انتظار می رود ضمن بررسی موضوعات، اگر مطالب کذب است، وزارت کشور نسبت به آن اعاده حیثیت کند.

وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه های نظامی و انتظامی نیز باید با قید فوریت نسبت به اظهارات کذب مطرح شده پیگیری و برخورد قانونی لازم را صورت دهند، عنوان کرد: مدیریت استان مورد تأیید نهاد های امنیتی و فرهنگی و کشوری است و جا دارد از تلاش های استاندار برای پیگیری موضوعات عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سایر موضوعات تشکر کنم.

عضو مجمع نمایندگان استان لرستان در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مردم موضوع جاده بود که با بازدید کمیسیون عمران و نایب رئیس مجلس قطعا در آبان ماه از آن بهره برداری می شود و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد توسعه صنعت و کشاورزی استان نیز باشیم.

