افتتاح یکی دیگر از مراکز پرتودهی طی روزهای آینده

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران ضمن اعلام افتتاح یکی از مراکز پرتودهی در استان اردبیل طی روزهای آینده، اظهارکرد: با افتتاح این مرکز یکی از مشکلات مبتلابه کشور در نگهداری محصولات کشاورزی برطرف می‌شود. این امر یک گام در جهت گسترش مناطق ۱۲گانه است که از قبل وعده آن را داده بودیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در کشور پس از اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه، توضیح داد: ملاک عمل ما برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است که با دو شرط وضع شده. مرجع تشخیص گزارش سازمان انرژی اتمی و تایید شورای عالی امنیت ملی قلمداد کرده است. تا این لحظه آژانس هنوز وظیفه قانونی خود را انجام نداده است، او باید حمله به تأسیسات هسته‌ای کشور ما را محکوم می‌کرد اما چنین اقدامی نکرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: آژانس هیچ اعلامیه‌ای درباره تضمین حفظ اطلاعات مربوط به صنعت هسته‌ای ایران صادر نکرده است که بگوید من متعهدبه حفاظت از اطلاعات صنایع هسته‌ای ایران هستم و مادامی که این اقدامات را انجام ندهد قانون مجلس قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند.

اسلامی گفت: بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس برنامه حضور پیدا می‌کنند. برای دو بازرسی که وزارت خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره بوشهر و راکتور تهران مصوبه دادند، بازرسان بازرسی کردند و رفتند‌.

وی در خصوص توافق ساخت چند نیروگاه اتمی در ایران با همکاری روسیه، تصریح کرد: از دهه هشتاد قرارداد بین دولتین ایران و روسیه ۸ نیروگاه بزرگ مقیاس بوده است که ۴ واحد آن برای ۵ هزار مگاوات در بوشهر پیش بینی شده است و قرار بود ۴ واحد دوم را ایران متعاقبا اعلام کند. ۴ واحد دوم را طبق برنامه در استان هرمزگان پیش بینی کردیم و تفاهم نامه آن تأکید مؤکد طرفین بود تا سریع‌تر اجرایی شود. پیش قرارداد آن امضا شد و دنبال می‌شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطر نشان کرد: در خصوص بند دوم برای کوچک مقیاس‌ها در قرارداد دولتین نیست و به عنوان متمم به قرارداد اضافه می‌شود که تفاهم آن را در روسیه امضا کردیم و در روزهای آینده متن اصلی بین ما و روسیه امضا می‌شود. مذاکرات قرارداد اجرایی پروژه با شرکت مربوطه انجام شده است و در آستانه امضا قرارداد هستیم. مکان آن تعیین شده است تا با اجرای پایلوت اول در شمال کشور و سپس در سایر نقاط، متناسب با نیاز واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی، کوچک مقیاس‌ها را گسترش دهیم.

اسلامی در خصوص رایزنی برای گفتگو با آژانس بین المللی انرژی اتمی، خاطر نشان کرد: با آژانس گفتگو نداریم بلکه ضوابط و معیارهایی آژانس دارد که طبق آن باید عمل کند و ما مقید به عمل به آن هستیم‌. اتفاقاتی که در کشور رخ داد و نقشی که مدیر کل آژانس داشت منجر به تصویب قانون جدید در مجلس شد که در کشور لازم الاجرا است. لازمه اجرای این قانون اقداماتی است که باید آژانس انجام دهد، آژانس باید پاسخ دهد تا ما گام های بعدی را برداریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی باید حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشورمان را محکوم کند، افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی باید گواهی دهد که از اطلاعات و مدارک مربوط به اسناد هسته‌ای ایران حفاظت می‌کند.

