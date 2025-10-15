میرزایی در نطق میان دستور:
نماینده «بروجن» در ادامه خطاب به دولت گفت: رئیسجمهور محترم! تیم اقتصادی دولت که وظیفه ساماندهی معیشت مردم را بر عهده دارند، کجایند؟ افزایش روزانه قیمتها شرایط سختی را برای مردم فراهم کرده است. از قیمت تولیدات ایرانخودرو و سایپا که دائماً رو به افزایش است صرف نظر کنیم، برای ارزاق عمومی مردم و قوت لایموت آنان چه برنامهای دارید؟ ملت منتظر تدبیر شما هستند.
به گزارش ایلنا، غلامرضا میرزایی در نطق میاندستور جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ مهرماه) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: سلامتی و طول عمر رهبر عزیزمان را از درگاه خداوند خواهانم و به شهدای انقلاب اسلامی درود میفرستم، بهویژه شهدایی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پر کشیدند و آسمانی شدند. آنان با نثار خون خود آغازگر تحولی بزرگ در عرصههای منطقهای و بینالمللی شدند. این جنگ، تکاپوی تمام قد دشمن برای نابودی ایران اسلامی بود، اما رزمندگان ما دشمن را به زانو درآوردند و دست تسلیم بالا بردند.
میرزایی افزود: اگر دشمنان باز هم از سر حماقت به فکر حمله باشند، با شکستی خفتبارتر روبرو خواهند شد؛ چراکه ایران با رهبری توانمند، آگاه و موقعیت شناس، نیروهای مسلح آماده و ملتی آگاه و وطندوست همچون دژی مستحکم ایستاده است و شکستناپذیری خود را به جهانیان دیکته کرده است. انشاءالله نصرت الهی نزدیک است، چرا که پیروزی، سنت انکارناپذیر الهی است.
وی ادامه داد: کجایند تنظیمکنندگان بازار؟ کجایند سازمانها و دستگاههای نظارتی؟ طالبان پستهای پرمشتری پشت میزهای گرانقیمت سنگر گرفتهاند. به آنان بگویید گوشت ناپدید شد، مرغ پر کشید و نان آجر شد! قدر این ملت مقاوم را بدانید و از خود مردم راهکار بگرید اگر نمیتوانید.
میرزایی در ادامه با خطاب قرار دادن مجلس و مجلسیان، گفت: رئیس محترم مجلس و نمایندگان عزیز ملت! چرا مجلس در تکاپوی حل این مشکلات نیست؟ نقش نظارتی ما کجاست؟ در بودجه سال آتی باید راه چاره را دید و پایینترین طبقات جامعه را جامعه هدف قرار داد. بودجه باید با توجه به شرایط تودههای مردم تنظیم شود.
وی خواستار توجه ویژه دولت به اقشار آسیبپذیر شد و افزود: خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، مددجویان بهزیستی، نیروهای شرکتی، خدمتگزاران مدارس، نیروهای عشایری، جامعه بازنشستگان، معلمان، پرسنل آموزشوپرورش و کارمندان دولت نیاز به توجه ویژه دارند. کالابرگ الکترونیکی باید جدی گرفته شود تا راه تنفسی برای مردم فراهم گردد.
میرزایی با اشاره به وضعیت کشاورزان گفت: کشاورزان نیازمند توجه ویژهاند. تسهیلات بانکی، سوخت مورد نیاز، تأمین برق چاههای کشاورزی و حذف جرایم سنگین چاههای آب کشاورزان باید در دستور کار باشد. امنیت غذایی کشور وابسته به این قشر است.
این نماینده مجلس سپس خطاب به وزیر امور خارجه اظهار داشت: جناب آقای دکتر عراقچی! در شرایطی که ایران بزرگ و مقتدر با دشمنان میجنگد، بخش مهمی از میدان جنگ را شما فرماندهی میکنید. در مواجهه با دیپلماتها و سیاستمداران بیگانه، جنگندگی، صلابت و شجاعت خود را به رخ آنان بکشید. ترس و واهمه از جانب هر مسئولی ولو شما، همچون سمی است که بر روح جامعه تزریق میشود. مردم باید شما را باید قوی ببینند. ملت ایران، ملتی شجاع، با ارتشی نیرومند و سپاهی قدرتمند است؛ این ملت، وزیر قوی و نترس میخواهد و شما باید فرمایشات رهبر انقلاب را خط قرمز خود بدانید.
نماینده بروجن در ادامه با تذکری به وزیر بهداشت گفت: آقای وزیر، از وضعیت آشفته بیمارستانها میگذرم، اما چرا در مجموعههای شما اسناد محرمانه، امنیت ندارد؟ چرا مسئولان به جای انجام وظایف ذاتی، به سیاستبازی مشغولند؟
وی در تذکری دیگر به وزیر راه و شهرسازی گفت: خانم صادق! مسکن همچنان مشکل اصلی مردم کم بضاعت است. متقاضیان مسکن ملی بلاتکلیفاند و کسانی که امتیاز گرفتهاند با بنبست روبهرو شدهاند. خانوادههای سهفرزندی و چهارفرزندی منتظر زمیناند. برای حل این بحران چارهای بیندیشید.
میرزایی همچنین به وزیر علوم تذکر داد و گفت: آقای وزیر، ساختمان دانشکدههای فنی، مهندسی و منابع طبیعی بعد از ۲۰ سال همچنان نیمهکاره رها شده است. راه حلی بیندیشید تا از نابودی هزینههای انجامشده جلوگیری شود.
میرزایی در پایان سخنانش اظهار داشت: ملت عزیز! انشاءالله شرایط فعلی دگرگون خواهد شد. ملت ما با رهبری رهبر عزیزمان به پیروزی نهایی دست خواهد یافت. صبح پیروزی نزدیک است و مطمئن باشید پیروزی قطعی است. ترامپ ملعون بداند انچه در شرم الشیخ به دنبال آن است، نخواهد رسید. غزه و حماس عزیز استوار خواهند ماند. نیروهای حماس راست قامتان استوار تاریخ اند. درود بر غزه، درود بر حماس، درود بر لبنان و درود بر یمن عزیز. والسلام.