نشست خبری رئیس‌جمهور روز سه شنبه ۲۹ مهر برگزار می‌شود
نشست خبری رئیس‌جمهور پزشکیان روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حبیب عباسی، مدیر روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: نشست خبری رئیس‌جمهور پزشکیان روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

 وی افزود: الحمدلله حیاط دولت هر هفته با حضور حداکثری رسانه ها و همکاران خودمان برگزار می‌شود و به آقایان وزرا یعنی همه اعضای دولت هم گفتیم و تشویق‌شان می‌کنیم که در جمع شما بزرگواران حضور پیدا کنند.

مدیر روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری گفت: انشاالله سه شنبه هم رئیس‌جمهور پاسخگوی سوالات شما باشند.

وی با اشاره به نشست خبری هفته آینده گفت: فرآیند پاسخ دادن به رسانه ها به شکل قرعه کشی خواهد بود مثل سال گذشته. سعی می‌کنیم که بیشتر باشند، حضور بیشتری داشته باشند و زمان مبسوط تری را هم رئیس‌جمهور اختصاص دادند  ولی اینکه چند سوال باشدمشخص نیست.

 عباسی گفت: رسانه‌ها سوالات خود را به سامانه ای که ما می‌گوییم ارسال کنند.

