شیوه جدید ارائه کالابرگ در حال بررسی و تبادل نظر بین دولت و مجلس است

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری در پایان جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره شیوه جدید اجرایی شدن کالابرگ گفت: روش جدید در این زمینه در حال بررسی و تبادل نظر بین دولت و مجلس است و هنوز نهایی نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک پیشنهاد این است که قیمت کالاها ثابت بماند اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده و در زمان مقرر اعلام خواهد شد.

میدری یادآور شد: در زمینه ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی در روند ارائه کالابرگ الکترونیکی باید بتوانیم در یک فاصله دوماهه پیش از ارائه کالابرگ‌ها، اجناس را خریداری کنیم تا با قیمت ثابت به دست مصرف‌کنندگان برسانیم.

وی درباره حذف یارانه‌بگیران گفت: بعد از جنگ این مساله را شروع کردیم ولی مجلس در نظری اعلام کرد که باید بیست و پنج میلیون نفر حذف شوند در صورتی که اینکه این بیست و پنج میلیون واقعا امکان حذفشان وجود دارد یا نه نظرات کارشناسی متفاوت است ولی ما از بهمن پارسال تا حالا یارانه چیزی حدود هفت میلیون نفر را حذف کردیم.

میدری در پاسخ به اینکه کالابرگ به چه دهک هایی داده نمی شود، گفت: این موضوع هنوز مشخص نشده است.

ور در پاسخ به اینکه امکان ارائه کالابرگ به صورت ماهانه هست، گفت: ما مجری سیاست هستیم فرقی نمی کند اگر منبعش باشه و این منابع را هر ماه بدهند ما می‌توانیم هر ماه آن را اجرا کنیم. بستگی دارد به اینکه سازمان برنامه منبع لازم را اختصاص بدهد و اینکه حالا طرحی که گروهی از دولت و مجلس موافق آن هستند این است که ارز ترجیحی برای واردکنندگان را به مصرف کننده انتقال بدهند و از این طریق در هر ماه کالابرگ را توزیع کنند.

انتهای پیام/