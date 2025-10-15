به گزارش ایلنا، مهدی کوچک زاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: ماده هفتاد و پنج را نگاه کنید می‌گوید اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره اسم فردی آورده شد بدون رعایت نوبت آن فرد بتواند از خود دفاع کند و بدون رعایت نوبت یعنی در این لیستی که الان جلوی شماست اگر کسی گفت تذکر هفتاد و پنج دارم بدون نوبت باید به او اجازه بدهید.

وی خطاب به نیکزاد گفت: این را قبول دارید که خلاف میکنید؟

نیکزاد گفت: نه

کوچک‌زاده دوباره ادامه داد: خلاف آیین نامه است الان میکروفون من را خاموش نکنید چون صحبت بنده ادامه دارد.

نیکزاد گفت: خاموش نمی کنم. اما ببینید آقای دکتر چه ساده شما به حق موضوعی را فرمودید ما هم رعایت کردیم. شما فرمودید اخطار قانون اساسی و تذکر آئین نامه‌ای در دستور است اگر رییس جلسه اخطار را وارد بداند اصلا باید متوقف کند دستور را. در تذکر آئین نامه هم فرمودید ما هم الان رعایت می کنیم چون این موضوع را شما مطرح کردید. بنابراین الان هر عزیزی در دستور اخطار قانون اساسی دارد اگر در دستور نباشد مطرح نمی‌کند برادر عزیزم آقای صباغیان در موضوع نبود منت گذاشت منصرف شد.

وی افزود: دوستان مستحضر باشند اگر ما بخواهیم همه کسانی که می‌خواهند اخطار قانون اساسی بدهند باید همه اخطار قانون اساسی بدهند. این شدنی نیست. حالا اگر شما فرمایش ندارید من وارد نطق شوم.

در ادامه کوچک زاده با نمایندگانی که خواهان پایان بحث بودند دچار درگیری لفظی شد.

نیکزاد خطاب به او گفت: آقای کوچک زاده، آقای کوچک زاده، من به حرمت شما گفتم فرمایش من بفرمایید با من صحبت کنید به بقیه کاری نداشته باشید.

کوچک‌زاده گفت: آقا بالاخره ما در گفت‌وگوی دوطرفه اینجا نمی‌توانیم همدیگر را قانع کنیم. بنده گفتم متن صریح ماده هفتاد و پنج. من اصلا کاری با قانون اساسی نداشتم.

میخواهم بگویم این خطاهایی است که می‌شود ماده صد و نود و پنج که چند بار هم گفتم باز مردم بشنوند می‌گوید در صورتی که نمایندگان نسبت به اجرای آیین نامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه است است باشد نمی‌گوید در دستور باشد یا نباشد. اگر در این جلسه شما در دادن نوبت رعایت آئین نامه را نکردید یا تخلفی کردید که به شما تذکر بدهند اینقدر تاکید نکنید باید مربوط به دستور باشد. این خلاف آئین نامه است.

وی خطاب به نیکزاد گفت: حالا بعد از حرف من شما نیم ساعت هم حرف بزنی تریبونت قطع نمی‌شود.

کوچک زاده عنوان کرد: نکته سوم بودجه مجلس در سال ۱۴۰۳بوده هفتاد و چهار هزار میلیارد و پانصد و شصت و شش میلیون و پونصد و سی و دو میلیون. اینقدر آقای قالیباف فرمود آقا بودجه مجلس هزار میلیاردی نیست ممکن است نگران این شوند که نکند این همه پول را می‌دهند به نماینده ها؟ نه آقا ای کسانی که دارید می شنوید این بودجه مجلس است. مجلس هزینه های مختلفی دارد. یک جزء بسیار کوچیکش را میدهند به همکاران محروم و مستضعف ما .

وی ادامه داد: بحث من این است که طبق ماده ۲۵۲ ذیل تبصره پنج وظایف کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موظف بوده تا پایان شهریور ماه گزارش عملکرد بودجه خودش را بدهد و نداده بنده این تذکر را چند روز پیش دادم آقای قالیباف ناراحت شد چند خلاف در عرض بنده گفت، میخواستم ۷۵ بدهم تا امروز معطل کردید تا امروز خلاف قاعده اجازه ندادید خارج از نوبت تذکر داده شود. پس اولا بودجه مجلس کمتر از هزار میلیارد نیست ۷۴ هزار میلیارد ریال یا هفت هزار و چهار صد میلیارد تومنه.

کوچک زاده گفت: دوم اینکه وقت تذکر لزوما نباید مربوط به دستور باشد و اگر در میان جلسه این آقا (اشاره به باقری بناب) دو دو کرد تخلف کرده و باید به او تذکر بدهند.

وی در واکنش به اعتراض باقری بناب به تذکر طولانی او گفت: آقا سرو صدا نکن. ببین آقا آقای نیکزاد این هم ماده ۱۱۰ هست این آقا روحانی است و نمی‌داند که قطع کلام ناطق و مراعات سکوت وظیفه همه نماینده هاست و شما هم باید جلو او را بگیری. حالا این آقا سر و صدا می‌کند فکر می‌کند چون روحانی است اجازه دارد هر کاری بکند. آقای باقری ساکت شو نوبت بگیر حرف بزن، آقای باقری بناب ساکت شو نوبت بگیر حرف بزن.

