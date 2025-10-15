به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر حسین ثابتی در تذکری به هیات رئیسه مجلس گفت: چرا سوال از وزرا اعلام وصول نمی شود. یک نمونه اش بنده از خانم صادق درباره بابک زنجانی سوال کردم و در کمیسیون هم قانع نشده ام اما نمی دانم چرا این سوال در صحن اعلام وصول نمی شود. چرا جلوی طرح‌های مختلف گرفته می شود اینطوری که نمی شود مجلس را یک نفره اداره کرد.

وی ادامه داد: من خواهش می کنم آیین نامه را اجرا کنید و همان طرح بنده هم که ۱۴ ماه پیش درسیستم ثبت شده معاونت اجرایی تمام تیک‌های آن را زده است آن طرح هم متنش حقوقی است و هم مشکل خاصی ندارد و همچنین با اسناد بالادستی تعارض ندارد. اینها را به صحن بیاورید نه اینکه آنها را بایگانی کنید.

وی تصریح کرد: نکته دوم این است که آقای پزشکیان بزرگوار راه مقابله با تورم و مشکلات مقابله با ریخت و پاش و اسراف هاست اگر می‌خواهید اقتصاد کشور درست شود به جای فشار به مردم به مسئولین و دولتی فشار بیاورید. الان بحث سه نرخی شدن بنزین دارد جدی می شود همونطوری که بحث گران سازی ال پی جی را در خفا انجام دادید و من از هیئت تطبیق می‌خواهم این را رد کند چون غیر قانونی است، بحث سه نرخی شدن بنزین هم مطرح شده است.

وی با اشاره به بحث سه نرخی شدن بنزین گفت: نمی‌دانم می‌گویند 300 درصد، 400 درصد و 500 درصد می‌خواهید کشور را بهم بریزید؟ آمده اید که کشور را اداره کنید نه اینکه به مردم فشار بیاورید. در حالی که راه‌های غیرقیمتی وجود دارد اگر هم می‌خواهید گران کنید ده درصد یا 15 درصد باشد.

ثابتی گفت: بروید جلو قاچاق سوخت را بگیرید ما پمپ بنزینی داشتیم که در ماه یک نفر بالای یک میلیارد تومان در آنجا تراکنش مالی داشته است. یعنی این غیر از قاچاق است جلوی اینها را بگیرید. الان کارت سوخت‌ها را به جای اینکه به هر ماشین بدهید به هر کد ملی بدهید اینها می تواند جلوی اسراف و قاچاق را بگیرد.

وی ادامه داد: اینطوری سوراخ های اقتصاد کشور را بگیرید نه اینکه به مردم فشار بیاورید.نمونه دیگر هم در بحث جلوگیری از ریخت و پاش ها می‌خواهم یک مقایسه کنم، الان سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۲۰ همت یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه استقراض می‌کند تا حقوق بازنشستگان عزیز را پرداخت کند. در حالی که در دولت قبل در شش الی هفت ماه اول این روند ادامه داشت در دولت شهید رئیسی و سازمان تامین اجتماعی طلب‌هایش را درست اعلام وصول کرد و جلوی ریخت و پاش ها را گرفت و بعد از 6 الی 7 ماه دیگر نیاز به استقراض از بانک رفاه نداشت اما الان دوباره به خاطر اینکه روند برعکس شده تامین اجتماعی یک همچین عددی را استقراض میکند.

وی ادامه داد: این فشار به مردم وارد می شودو چرخه تورمی را افزایش می دهد در حالی که می شود با جلوگیری از این ریخت و پاشا بخور بخورها و این فسادها کشور را طوری اداره کرد که ما حتی مازاد بودجه داشته باشیم نه اینکه در این کشور با این همه منابع دچار کسری بودجه باشیم.

وی در تذکری به عراقچی گفت: سه روز قبل در جلسه خصوصی هم به ایشان این موضوع را گفتم. آقای عراقچی سفرا را از بدنه کارشناس و جوان وزارت خارجه انتخاب کنید نه سهمیه افراد سیاسی.این چه کسی است که برای سفیر ایران در بنگلادش گذاشته اید. این فرد در مجلس بوده رد صلاحیت شده یعنی صلاحیت حضور در دور بعدی مجلس را هم نداشته از یک حوزه ۳۰۰ هزار نفری صلاحیت نداشته اما الان شده سفیر ایران یعنی یک سفیر یک کشور ۹۰ میلیونی در یک کشور دیگر یعنی آقای رحیمی جهان‌آبادی.

وی ادامه داد: تهش را در می آوریم و می گویند که آقای پزشکیان گفته باید به او یک جایی بدهیم برود سفیر شود. چرا می خواهید همتی را در یک کشور اروپایی سفیر کنید در ایران که بود چه گلی به سر اقتصاد این کشور زد که حالا می‌خواهید جایزه‌شو بدهید برود ایتالیا یا هر جای دیگری سفیر شود این همه ان وزارت خارجه کارشناس جوان و متخصص دارد بعد این آدمای سیاسی بدنام می روند یکی یکی سفیر می شوند چراکه مافیای قدرت پشت آنهاست.

انتهای پیام/