پیام دریادار سیاری به مناسبت سالروز سازمان عقیدتی سیاسی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی خطاب به حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا، سالروز تاسیس این سازمان را تبریک گفت.

متن پیام رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش به شرح زیر است:

برادر ارجمند؛ حضرت حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی

ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

در تاریخ انقلاب اسلامی، تصمیم الهی امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه در تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را باید یکی از نقاط عطف اندیشه ولایی و تجلی‌های آینده‌نگری روح الهی دانست؛ نهاد مقدسی که بر محور ایمان، ولایت و معرفت بنا شد تا سپر آهنین ارتش توحید در برابر شبیخون فرهنگی و تهاجم اعتقادی دشمنان باشد. این سازمان قدسی، شجره‌ای طیبه است که ریشه در وحی و ولایت دارد و شاخه‌هایش در افق عقلانیت، فرهنگ و بصیرت گسترده است.

در هنگامه‌ای که هیمنه دشمن در میدان ادراک و ذهنیت گسترش یافته و جنگ شناختی به قلب جامعه ایمان‌مدار نفوذ کرده است، مجاهدان این نهاد، علمداران جهاد کبیر و پرچمداران جبهه تبیین‌اند؛ آنان که با تدبیر و تفقه، با طرح‌های بصیرت، مصباح و منظومه‌های تربیتی خویش، چراغ هدایت و روشنگری را در دل ارتش برافروخته‌اند.

به برکت روح قرآن و آموزه‌های علوی، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش امروز نه تنها حافظ ایمان رزم‌آوران، که معمار آرامش معنوی و تبیین‌گر هویت تمدنی ارتش ولایی است. در سایه ایمان و عقلانیت، این نهاد والا با ترویج سبک زندگی اسلامی – قرآنی، روزآمدسازی بینش سیاسی و صیانت از روح انقلابی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقشی بی‌بدیل در استمرار اقتدار معنوی ارتش ایفا می‌کند. اکنون که پرچم روشنگری بر قله جهاد شناختی افراشته است، نام و نشان این سازمان، در منظومه ایمان ملت چون مصباحی درخشان و آیتی از «نور علی نور» می‌درخشد.

ضمن پاسداشت تلاش مخلصانه و مومنانه طلایه‌داران و پرچم‌داران جبهه فرهنگی و معنوی، سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را به جنابعالی و آحاد کارکنان تلاشگر و سخت کوش آن سازمان محترم صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و ار درگاه پروردگار بلندمرتبه توفیق تداوم خدمت مخلصانه در مسیر پیشبرد اهداف و آرمان‌های والای انقلاب و استمرار حرکت در طریق تمدن‌ساز شهدای گرانقدر، در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت دارم.