پاپیزاده قرائت کرد:
اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی ۲۳ مهر ماه مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، عباس پاپیزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی را بدین شرح قرائت کرد:
غلامرضا میرزایی نماینده مردم بروجن
یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس
فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر
منصور شکراللهی نماینده مردم رودبار جنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج و منوجان
کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت.