تصویب طرح استفساریه نحوه محاسبه آرای انتخابات تناسبی شوراها

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 23 مهر ماه) در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی استفساریه ماده (24) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، با کلیات این استفساریه با 142 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون شوراها: کمیسیون به ابهامات وزارت کشور برای نحوه محاسبه آرای انتخابات تناسبی شوراها پاسخ داد

سیدمرتضی محمودی در توضیح روند رسیدگی به این استفساریه، گفت: این موضوع در جلسه ای با حضور مسئولان بررسی شد و در نهایت در 22 مهرماه متن مورد اصلاح قرار گرفت. علت این استفساریه ابهامی بود که برای وزارت کشور در خصوص نحوه محاسبه آرا در انتخابات تناسبی پیش آمده بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سوال اول این استفساریه بیان کرد: از آنجایی که مشخص نبود منظور از «آرای صحیح مأخوذه» تعداد برگه های آرا است یا تعداد آرای صحیح، کمیسیون پاسخ داد که منظور از آن «آرای صحیح مأخوذه همه نامزدها اعم از منفرد و عضو فهرست‌ها» است.

وی با اشاره به سؤال دوم این استفساریه مبنی بر اینکه نحوه محاسبه تعداد کرسی ها برای فهرست ها نسبت به عدد صحیح و اعشار آنها چیست، گفت: در صورت عدم رأی آوری نامزدهای منفرد و خالی مانده 3 کرسی، کرسی‌ها به ترتیب از بالاترین سهم که عدد صحیح و اعشار آنها بیشتر باشد، به صورت یک به یک به فهرست‌ها اختصاص داده می شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان با اشاره به سومین سؤال این استفساریه عنوان کرد: این ابهام وجود داشت که آیا کرسی‌های فاقد منتخب در سهمیه منفردین، براساس صدر بند 3 ماده 24 قانون انتخابات شوراها، بین فهرست‌ها توزیع خواهد شد؟ که پاسخ کمیسیون به این سوال نیز مثبت بود.

سلمان اسحاقی ضمن موافقت با کلیات طرح استفساریه ماده (24) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی گفت: نفس کار شوراها چیست؟ شوراها می‌خواهد یک سرمایه اجتماعی را در منطقه‌ای ایجاد کند و برای توسعه زیرساخت‌ها مناطق مختلف گام بردارند. یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم این است که شوراها به آن هدفی که داشتیم نرسیدند زیرا می‌خواستند کار اجتماعی انجام بدهند، یعنی بیایند در بین افکار عمومی، صنوف، جناح‌های مختلف و اقشار مختلف حاضر شوند که بتوانند یک رویکرد درستی را برای مناطق تدوین کنند، آیا این کار انجام شد؟

وی افزود: یکی از ایراداتی که وجود دارد این بوده که نفس کار شوراها به خوبی پیش نرفته است، چرا که ما می‌خواستیم سرمایه اجتماعی کشور را در جایی مدیریت کنیم. اما نیامدیم جایگاه شوراها را در بحث توسعه مناطق مستحکم کنیم و همیشه هم از شوراها این مطالبه را داریم که آیا کار فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی کرده اید؟ آیا ابزاری در اختیار شوراها برای انجام چنین کارهایی از سوی دولت قرار گرفته است؟

همچنین محمدرضا صباغیان در مخالفت با کلیات طرح فوق گفت: همه ما با انتخابات تناسبی موافق هستیم اما در این خصوص شرطی وجود دارد که ما احزاب قدرتمندی داشته باشیم، نه اینکه احزاب فقط در فصل انتخابات خود را نشان دهند. همگی معتقد هستیم که باید احزاب در مجلس و شوراها وجود داشته باشد، اما نحوه‌ای که ما می‌خواهیم انتخابات را تناسبی کنیم دچار مشکل خواهد شد.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته احزاب وجود دارد و هر کدام رأی بالاتری را کسب کرد، صندلی‌ها را تصاحب خواهد کرد، اما با این کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم تقریباً به صورت اجباری انجام می‌شود. مردم در شب انتخابات حساس هستند و این انتخابات اشکالاتی را به وجود خواهد آورد و البته عادلانه هم نخواهد بود.

علی اصغر نخعی راد نماینده مردم مشهد در موافقت با کلیات این طرح گفت: براساس اظهارات کارشناسان وزارت کشور ابهاماتی در خصوص کلیات این طرح وجود دارد و این استفساریه باید انجام شود. در این انتخابات لیست‌ها سهمیه دارند و سهمیه خود را بر می‌دارند و بقیه کرسی‌ها نیز به صورت انفرادی خواهد بود.

مجتبی یوسفی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: انتخابات تناسبی که بنا شد اولین بار در تهران برای انتخابات شوراها اجرایی شود ما موافق هستیم. بالاخره برخی اوقات باید به جای احزاب و تشکل‌ها که شب انتخابات کرکره حزب را بالا می‌کشند و بعد از آنکه رأی آوردند هیچ پاسخگویی نسبت به عملکرد اعضای خود ندارند، انتخاب مطلوبی انجام شود که این اتفاق خوبی است.

وی خاطرنشان کرد: شوراها باید کار خدماتی انجام دهند، یعنی در 60 هزار روستا که 40 هزار از این روستاها دهیاری دارند و حدود 1480 شهر که شورا دارند، بنا شده است که کار خدماتی انجام دهند و در حقیقت مدیریت شهر و روستا را برعهده بگیرند و نباید درگیر صف کشی مسائل سیاسی در شوراها شویم.

رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی‌آبادکتول در موافقت با کلیات این طرح گفت: در این دوره شوراها مشکلاتی وجود دارد و علت اصلی آن انسجام فکری و وحدت رویه در شوراها نداریم و این هم در شهرها و هم در روستاها دیده می‌شود و با ارائه لیست این وحدت و انسجام شکل می‌گیرد.

وی افزود: این طرح باعث می‌شود که مشارکت در انتخابات بالا برود و همچنین دلیلی خواهد شد تا همه جریانات سیاسی خود را در ماجرای انتخابات دخیل کنند و دعواهای سیاسی هم کاهش پیدا می‌کند و اتحاد و انسجام فارغ از تنش‌ها به وجود خواهد آمد.

ابوالفصل ابوترابی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این موضوع هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا چنین طرحی در گذشته نیز وجود داشته است، اگر در جایی برای هیات اجرایی مشکلی پیش بیاید بالاخره با هیات نظارت هماهنگ می‌کنند و هیات نظارت هم مشکل و ابهام را حل می‌کند. اگر بخواهیم برای هر موضوعی اینگونه قانون‌گذاری کنیم امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: این قانون پیچیدگی‌های عجیب و غریبی دارد که باید همه دست به دست هم بدهند که این معادله پیچیده را حل کنند، لذا معتقد هستم این قانون‌گذاری زائد است و تورم قانون ایجاد می‌کند.

همچنین نمایندگان با جزئیات و ماده واحده این طرح موافقت کردند.

در ماده واحده این استفساریه آمده است، الف- در ماده (24) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1/ 3/ 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا منظور از «آرای صحیح ماخوذه» در تعیین سهم نامزدهای منفرد و همچنین سهم فهرست‌ها، «آرای صحیح ماخوذه همه نامزدها اعم از منفرد و عضو فهرست‌ها» می‌باشد؟

پاسخ: بلی.

ب- در بند (3) ماده (24) آیا کرسی‌های توزیع‌نشده با رعایت سقف تعداد کرسی‌های اعضای اصلی حوزه انتخابیه، بین فهرست یا فهرست‌ها یا نامزدهای منفرد به ترتیب از بالاترین سهم که عدد صحیح و اعشار آنها بیشتر از سایرین باشد، به صورت یک به یک اختصاص داده می‌شود؟

پاسخ : بلی.

پ- در صورت عدم احراز رتبه‌های یک تا سقف کرسی‌های حوزه انتخابیه توسط نامزدهای منفرد موضوع بند (3) ماده (24) قانون، آیا کرسی‌های فاقد منتخب در سهمیه منفردین، براساس صدر بند یادشده بین فهرست‌ها توزیع خواهد شد؟

پاسخ : بلی.

