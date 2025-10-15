توضیح سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و در پاسخ به این سوال که برخی از ایرانیان همچنان نگرانی‌هایی برای بازگشت به کشور دارند، راهکار مجلس برای این موضوع چیست، گفت: لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور که از امروز کم کم باید آن را قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور بنامیم یک قانون جامع است.

وی ادامه داد: در این قانون درباره مسائل مختلف از جمله مسائل کنسولی، تحصیلی، اقامت و ترددشان به ایران پیش بینی شده است همچنین پیش بینی شده است که این ها بتوانند در یک سامانه واحد استعلام گرفته و اگر احیانا مسئله قضایی و امنیتی نداشتند در آنجا به آنها تاییدیه داده شود و دیگر هیچ مشکلی در کشور نخواهند داشت.

سخنگوی کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: اگر کسی برای این افراد ایجاد مشکل کند براساس قانون با آنها برخورد خواهد شد. شاید این موضوع برای اولین بار در مجلس تبدیل به قانون شد و این یادگار دولت شهید رئیسی بود که در دولت آقای پزشکیان مورد تاکید رئیس‌جمهور است.

رضایی گفت: با همکاری مشترک دولت و مجلس برای اولین بار شاهد یک قانون خوب در حوزه ایرانیان خارج از کشور هستیم. امروز هم اصلاحات نهایی این قانون انجام شد.

انتهای پیام/