در پی انتشار فیلم و اخباری در فضای مجازی پیرامون ساختوساز در منطقه جنگلی جور بن کلاردشت و مطرح شدن ابهاماتی درباره سکوت نهادهای مسئول، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلاردشت با صدور جوابیهای، ضمن تشریح موقعیت جغرافیایی، وضعیت مالکیت اراضی، سوابق قانونی، طرح تفضیلی شهری و اقدامات حفاظتی انجامشده، به روشنگری درباره موضوع پرداخته و تأکید کرد که اراضی مورد نظر جزو مستثنیات اشخاص بوده و ساختوساز در چارچوب ضوابط قانونی صورت گرفته است.
جوابیه اداره منابع طبیعی کلاردشت درباره ساخت و ساز در جنگل جور بن/ ساختوساز در محدوده مستثنیات قانونی انجام شده است
بر اساس این اطلاعیه، منطقه مذکور در فیلم و تصاویر منتشر شده، در بخش شمالی شهرستان کلاردشت، منطقه بندبن، انتهای خیابان سردار جنگل (خیابان نصیری سابق)، کوچه نشاط واقع شده است.
اداره منابع طبیعی کلاردشت اعلام کرد که پس از انتشار این فیلم، بازدید میدانی توسط نمایندگان این اداره، دادستان شهرستان، بازرسی استان، مدیر کل اراضی و معاون حفاظت و امور اراضی و معاون حفاظت وامور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران نوشهر انجام شد.
مطابق با سوابق قانونی و نقشه کاداستر، اراضی ساخت و ساز شده در این منطقه جزو مستثنیات اشخاص محسوب میشود و در چارچوب مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ قرار دارد.
بخش غربی این عرصه که پیشتر فاقد پوشش گیاهی بود، با نهالکاری گونههای سوزنی برگ از جنس نوئل و پیسه آ توسط اداره منابع طبیعی احیا شده است. قطر متوسط توده در این بخش حدود ۲۵ سانتیمتر و ارتفاع متوسط حدود ۲۰ متر گزارش شده که به صورت مستمر توسط منابع طبیعی رصد و حراست میشود.
این اداره همچنین تاکید کرده است که عرصه ساخت و ساز شده در محدوده طرح تفضیلی شهر کلاردشت مصوب سال ۱۳۷۸ با کاربری مسکونی قرار دارد.
بخش انتهایی مستثنیات، که پیشتر توسط تیمسار نصیری خریداری شده و به همین دلیل خیابان محل به نام خیابان نصیری مشهور بوده، پس از انقلاب عرصه متعلق به وی مصادره شده است.
علاوه بر این، در بخش شمال شرقی عرصه، ۷۰۳۲ متر مربع از اراضی ملی با دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی در قالب تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی واگذار شده است.
مساحت ۱۸۳۰ متر مربع از اراضی مجاور عرصه توسط اشخاص در سالهای گذشته تصرف شده بود که با پیگیری اداره منابع طبیعی شهرستان، رفع تصرف شده است.
در نهایت، اداره منابع طبیعی کلاردشت اعلام کرد که در سال ۱۴۰۰ مرز ملی و مستثنیات اشخاص در شمال شهر کلاردشت شامل روستای طبرسو، مناطق لاهو، حسنکیف، گرک پس، نصیری و اجابیت تا انتهای مجل، به طول بیش از ۱۵ کیلومتر توسط این اداره با پایههای بتونی (بنچ مارک) جانمایی و احداث شده است.
این اداره از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تجاوز به عرصههای منابع طبیعی، موضوع را از طریق شمارههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ گزارش دهند و از حساسیت و دلسوزی آنان نسبت به منابع طبیعی قدردانی کرد.