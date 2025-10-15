خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قالیباف در تذکری به نمایندگان:

هیچ ماموریتی مهم‌تر از حضور در جلسات علنی نیست

هیچ ماموریتی مهم‌تر از حضور در جلسات علنی نیست
کد خبر : 1700236
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات علنی مجلس گفت: در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس هیچ کار و مأموریتی مهم‌تر از حضور در صحن مجلس نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز ضمن تبریک روز جهانی عصای سفید و هفته نابینایان گفت: در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها حق مأموریت رفتن و این موارد را ندارند.

وی ادامه داد: بنابراین نمایندگان درخواست نکنند که ما در هیات رئیسه موافقت نخواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس هیچ کار و مأموریتی مهم‌تر از حضور در صحن مجلس نیست، لذا دستگاه‌های دولتی و نمایندگان عضو کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها برای سفر در روزهای برگزاری جلسات علنی پیگیر نباشند.

قالیباف درگذشت احمد نصرتی‌راد نماینده رشت در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ