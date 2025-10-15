قالیباف در تذکری به نمایندگان:
هیچ ماموریتی مهمتر از حضور در جلسات علنی نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات علنی مجلس گفت: در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس هیچ کار و مأموریتی مهمتر از حضور در صحن مجلس نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز ضمن تبریک روز جهانی عصای سفید و هفته نابینایان گفت: در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس، کمیسیونها و فراکسیونها حق مأموریت رفتن و این موارد را ندارند.
وی ادامه داد: بنابراین نمایندگان درخواست نکنند که ما در هیات رئیسه موافقت نخواهیم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس هیچ کار و مأموریتی مهمتر از حضور در صحن مجلس نیست، لذا دستگاههای دولتی و نمایندگان عضو کمیسیونها و فراکسیونها برای سفر در روزهای برگزاری جلسات علنی پیگیر نباشند.
قالیباف درگذشت احمد نصرتیراد نماینده رشت در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.