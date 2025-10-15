نشست علنی ۲۳ مهر ماه مجلس آغاز شد

به گزارش ایلنا، یکصد و سی و چهارم نشست علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه ۲۳ مهرماه) راس ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه و با حضور۱۹۲ نفر از نمایندگان، به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور(اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱.

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی (در۲۴۸ اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه (در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت ارجاع از صحن علنی)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی.

