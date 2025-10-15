۳ سارق مسلح سریالی تهران معروف به «باند وحشت» اعدام شدند/ فیلم
قوه قضاییه اعلام کرد: حکم اعدام ۳ سارق مسلح خطرناک که در شهر تهران و برخی شهرهای دیگر کشور اقدام به سرقت مسلحانه و با شرایط بسیار رعبآور میکردند پس از طی مراحل قانونی و تایید احکامشان در دیوان عالی کشور بامداد امروز اجرا شد. سارقان خطرناک یاد شده به اتهام محاربه محاکمه شده بودند.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی از اعضای اصلی باند سارقان خشن و مسلح سریالی در تهران و برخی شهرهای دیگر کشور که نام «باند وحشت» را روی خود گذاشته بودند و در فضای مجازی به «باند گنگسترها» معروف شده بودند بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند.
در بازه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، چندین فقره سرقت مسلحانه مشابه در مناطق مختلف تهران از جمله جنتآباد، خیابان سردار جنگل، خیابان سیمون بولیوار و پونک گزارش شد.
نانوایی که به یک سارق مسلح خطرناک تبدیل شد
باند وحشت یا همان گنگسترها باندی بود که با ورود وحشیانه به خانه شهروندان تهرانی پول و طلای مردم را میدزدیدند. دایی و خواهرزاده با کلاشینکف و کلت کمری به خانه مردم میرفتند و از خانهها اموال ارزشمند را سرقت میکردند.
براساس گزارشهای اعلامی، سارقان مردان جوان ناشناسی بودند که با سلاحهای جنگی وارد منازل شده و با خشونت و تهدید ساکنان اقدام به سرقت میکردند.
به گفته یکی از شکات، اعضای خانواده در منزل در حال استراحت بودند که ناگهان چند مرد با پوشش ماسک به همراه سلاح کلاشینکف و کلتهای کمری وارد منزل شده و با گذاشتن سلاح روی پیشانی اعضای خانواده، درخواست پول و طلا میکردند.
دزدی که سرنوشت باند گنگسترها را تغییر داد/ باند وحشت یا همان باند گنگسترهای معروف مدعی بودند ابتدا سرقتهای معمولی میکردند و برای خالی کردن خانههای خالی ورود میکردند.
در یکی از سرقتها وقتی اعضای باند با حضور یکی از اعضای خانواده با تهدید و ارعاب به راحتی به اموال ارزشمند اهالی میرسند تصمیم میگیرند از آن به بعد با اسلحه وارد خانههایی شوند که اعضای خانه در آنها حضور دارند تا با تهدید اسلحه و ایجاد رعب و وحشت بدون درد سر به اموال ارزشمند خانوادهها برسند.
در مورد دیگری اعضای یک خانواده (زن و شوهر، دختر هشت ساله و پسر ۱۶ ساله) در حال تماشای تلویزیون بودهاند که ناگهان افرادی با سلاح کلاشینکف، اسلحه کمری و با کلاه و ماسک با باز کردن در، وارد خانه شده و با تهدید اسلحه اقدام به جستوجوی خانه و سرقت اموال با ارزش کردهاند.
در یک مورد دیگر سارقان مسلح پس از ورود به منزل با تهدید خشونتآمیز دختر خانواده را مجبور به درآوردن گوشوارههایش کردهاند و اعضای خانواده را در یکی از اتاقها محبوس کرده بودند.
باند حرفهای سرقت مسلحانه از خانههای تهران چگونه مخفیکاری میکردند تا شناسایی نشوند؟
تحقیقات اولیه نشان داد، متهمان از سارقان مسلح حرفهای هستند که در زمان سرقت از پلاکهای جعلی برای خودروها استفاده میکردند و چهره و دستهای خود را کاملا پوشانده و با سلاحهای گرم از جمله کلاشینکف و کلت کمری و بیشتر در حوالی حدود ساعت ۱۰ شب اقدام به سرقت میکردند. سارقان پس از ورود به منازل و ایجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم، با سرقت اموال صاحبان منازل، متواری میشدند و به همین روش مرتکب ۱۴ فقره سرقت شدهاند.
با توجه به حساسیت پرونده و ابعاد اجتماعی آن، به محض وصول پرونده به دادسرای تهران، دادستان تهران دستور ویژهای در خصوص شناسایی و دستگیری متهمان صادر کرد.
در نهایت با اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس و دستورات ویژه قضایی، با شناسایی جاعلان پلاکهای مجعول، متهمان در شهرستانهای شهریار، ساوجبلاغ و خرمآباد شناسایی و دستگیر شدند.
عضو باند گنگسترها: ۱۰۰ میلیون دادم کلاشینکف خریدم تا با آن به خانه مردم برویم
با شناسایی و دستگیری متهمان مشخص میشود، «باند وحشت» یا همان «باند گنگستر»های معروف در استان البرز نیز فعال بودهاند.
متهمان پس از دستگیری و در همان مراحل اولیه تحقیقات به اقدامات مجرمانه خود و سرقتهای متعدد مسلحانه اقرار میکنند. همچنین در مواجهه حضوری، شکات نیز هویت متهمان را شناسایی میکنند.
روایت سارق مسلح از سرنوشت دختربچهای که بعد از سرقت لکنت زبان گرفت
در ادامه تحقیقات از متهمان مشخص میشود، سجاد حاتمی در ۱۹ فقره سرقت مشارکت داشته و دارای سوابق متعدد سرقت منازل بوده است. نامبرده در جعل پلاک جهت استفاده در سرقتها مشارکت داشته و در تمامی سرقتها از سلاح گرم استفاده کرده است.
عضو باند سرقت مسلحانه: خانوادهام میدانستند سارقم اما نمیدانستند با سلاح گرم سرقت میکنم
امیررضا قبادی در ۱۹ فقره سرقت منزل مشارکت داشته و در تمامی سرقتها از اسلحه استفاده کرده است.
مجید حاتمی در ۱۶ فقره سرقت مسلحانه منزل شرکت داشته و در تمامی سرقتها از سلاح استفاده کرده است.
همچنین ارزش اموال مسروقه توسط باند گانگسترها در ۱۹ فقره سرقت، حدود ۱۴ میلیارد تومان تخمین زده شد.
سارق مسلح تهران: جای شاکیان بودم خودم را نمیبخشیدم اطرافیانم نمیگذاشتند سرقت را کنار بگذارم. حس ترس و استرس را وقتی برای بازداشتم آمدند در چشمان همسرم و فرزندم دیدم. ما کار خیلی بدی کردیم.
در نهایت پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه ارجاع شد.
براساس کیفرخواست صادره، مشارکت در ۱۹ فقره محاربه از طریق کشیدن سلاح بر روی ساکنین، مشارکت در سرقت اموال به صورت سریالی و مسلحانه با سلاح گرم و گروهی در شب همراه با آزار و تهدید افراد منزل و تهدید با سلاح گرم، حبس، بازداشت و مخفی کردن افراد در منزل، مشارکت در ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمه بدنی عمدی از اتهامات سه عضو اصلی باند وحشت بوده است.
پرونده با حضور شکات، متهمان و وکلای آنها در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی و با توجه به ادله و مستندات موجود در پرونده، اظهارات شکات و شهود، گزارش ضابطان قضایی و اقاریر صریح متهمان هر سه متهم موصوف از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
همچنین هر سه متهم به رد عین یا مثل اموال مسروقه محکوم شدند.
با درخواست فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که این مرجع عالی قضایی پس از بررسی پرونده درخواست فرجامخواهی را رد و حکم صادره را تایید و ابرام کرد.
پس از طی تشریفات قانونی، حکم اعدام امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی سارقان مسلحی که اقداماتشان منجر به ایجاد رعب و وحشت و ناامنی برای شهروندان شده بود، بامداد امروز اجرا شد.
روایت کودک ۸ ساله از لحظهای که سارقان مسلح اسلحه را روی سرش گذاشتند
قربانی سارقان مسلح تهران: با ته کلاشینکف به سرم کوبیدند
سارق مسلح: رفتار بدی با خانوادهها نکردیم!
قربانی سارقان مسلح تهران: مادر من زمینگیر است و از روز سرقت مسلحانه از خانهمان ترس در وجودش مانده است.