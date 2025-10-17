در حال رایزنی با احزاب درون جبهه اصلاحات برای ارائه لیست واحد در انتخابات شوراها هستیم

سعید نورمحمدی سخنگوی حزب ندای ایرانیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزاری انتخابات تناسبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: با توجه به اینکه قانون انتخابات تناسبی هنوز به طور کامل امتحان نشده است، نمی‌توان به طور قطعی از هم‌اکنون نتیجه‌گیری کرد که آیا فرصت‌های این نوع برگزاری بیشتر است یا تهدیدهای آن.

وی ادامه داد: اما آنچه که روی کاغذ آمده و به عنوان قانون مصوب شده، فرصت بسیار خوبی را برای احزاب فراهم کرده و می‌تواند یک فرصت مناسب برای حزب‌ها باشد. به همین دلیل، حزب ندای ایرانیان این قانون را به عنوان یک فرصت بسیار خوب تلقی می‌کند و عزم خود را برای شرکت در انتخابات شوراها جزم کرده است.

سخنگوی حزب ندای ایرانیان درباره اینکه آیا برنامه ریزی برای این انتخابات شروع شده است گفت: در حال حاضر، اولویت حزب ندای ایرانیان این است که در قالب جبهه اصلاحات، یک لیست انتخاباتی برای انتخابات شورای شهر، به ویژه در تهران، ارائه دهد. تلاش ما بر این است و در حال رایزنی با احزابی که درون جبهه اصلاحات به ما نزدیک‌تر هستند و سایر احزاب دیگر هستیم، تا جبهه اصلاحات به این جمع‌بندی برسد که برخلاف انتخابات شوراهای گذشته یا انتخابات مجلس ۱۴۰۲ و مانند انتخابات ریاست جمهوری که گذشت به صورت یکپارچه وارد انتخابات شود و یک لیست واحد ارائه دهد.

نورمحمدی تصریح کرد: به طور طبیعی در تهیه این لیست، حزب ندای ایرانیان اولویت‌هایی دارد که این اولویت‌ها را در درون جبهه اصلاحات پیگیری می‌کند. مهم‌ترین اولویت حزب ندای ایرانیان، با توجه به ماهیت شکل‌گیری حزب، بحث تحول نصبی در مدیریت شهری است که به عنوان یک موضوع مهم در اولویت قرار دارد.

وی ادامه داد: البته در این انتخابات، ابهاماتی نیز وجود دارد. برای اینکه بتوانیم یک نیروی پیشران در انتخابات داشته باشیم، نیاز داریم که شهردار را معرفی کنیم. اگر بتوانیم پیش از انتخابات در درون جبهه اصلاحات به یک جمع‌بندی برسیم و فردی را به عنوان شهردار پیشنهادی معرفی کنیم که مورد حمایت بخش‌هایی از جامعه نیز باشد و بتواند نماد خوبی از جبهه اصلاحات باشد، به طور طبیعی آن لیستی که بسته می‌شود، بیشتر مورد اقبال مردم قرار خواهد گرفت.

سخنگوی حزب ندای ایرانیان گفت: با این حال، در انتخاب این شهردار نیز ابهاماتی داریم. به عنوان مثال، ما یکی دو گزینه خوب برای شهرداری تهران داریم که متأسفانه این افراد بازنشسته شده‌اند. در واقع، هنوز در حزب ندای ایرانیان نتوانسته‌ایم چهره‌ای را به عنوان شهردار پیشنهادی به جبهه اصلاحات معرفی کنیم. همچنین در بین نسل دوم و سوم اصلاح‌طلبان، چهره شاخصی که در بین مردم شهر تهران شناخته شده باشد، نداریم.

نورمحمدی گفت: دلیل اصلی این موضوع نیز عدم توجه دوستان نسل اول اصلاح‌طلب و عدم کادرپروری طی این سال‌هاست که به انحصارطلبی که مهم‌ترین ویژگی خصلتی آن‌هاست، برمی‌گردد. ما در این مورد نیز هنوز نتوانسته‌ایم به جمع‌بندی برسیم. اما بحث‌ها را شروع کرده‌ایم و با دوستان جبهه اصلاحات و احزاب همفکر هم در حال رایزنی و تعامل هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری انتخابات به صورت تناسبی به افزایش مشارکت کمک می‌کند، گفت: تصور نمی‌کنم که شکل برگزاری انتخابات به تنهایی باعث جذابیت بیشتر مردم برای شرکت در انتخابات باشد. برای اینکه انتخابات مورد اقبال مردم قرار بگیرد، به ویژه در این روزها، یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور، برگزاری یک انتخابات باشکوه و همدلی بزرگ است و برای اینکه این اتفاق بیفتد ما نیازمند یک سری لوازم دیگری هستیم. فکر نمی‌کنم شکل برگزاری تاثیری داشته باشد.

وی گفت: اما نوع نگاه دستگاه‌های نظارتی به کاندیداهای شناخته شده جریانات سیاسی می‌تواند تا یک حدی موثر باشد. بخشی هم به فضای عمومی جامعه باز می‌گردد و اینکه مردم حس امید در جامعه داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان امیدوار بود مشارکت افزایش پیدا کند در غیراینصورت شکل و نوع برگزاری انتخابات چه به صورت تناسبی و چه به صورت غیرتناسبی به نظر من تاثیری در افزایش مشارکت نخواهد داشت.

انتهای پیام/