عراقچی وارد اوگاندا شد

به گزارش ایلنا، نوزدهمین نشست میان دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به ریاست وزیر امور خارجه اوگاندا و با حضور وزرای خارجه و هیأت‌های عالیرتبه از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برگزار خواهد شد.