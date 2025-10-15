عراقچی وارد اوگاندا شد
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه صبح چهارشنبه برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد.
به گزارش ایلنا، نوزدهمین نشست میان دورهای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ریاست وزیر امور خارجه اوگاندا و با حضور وزرای خارجه و هیأتهای عالیرتبه از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برگزار خواهد شد.
عراقچی علاوه بر مشارکت در مباحث عمومی اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بینالمللی، در حاشیه این اجلاس با وزرای خارجه کشورهای شرکتکننده دیدار و تبادل نظر خواهد کرد.