دیدار حزب نسل نو با حجتالاسلام سیدعلی خمینی
دبیر کل حزب نسل نو به همراه جمعی از اعضای شورای مرکزی ، با حجت الاسلام سید علی خمینی در قم دیدار کردند.
به گزارش ایلنا، عصر سه شنبه امیرابراهیم رسولی دبیر کل حزب نسل نو به همراه جمعی از اعضای شورای مرکزی، با حجت الاسلام سید علی خمینی در قم دیدار کردند.
در این دیدار دبیر کل نسل نو گزارشی از فعالیتهای این تشکیلات ارائه کرد و حجتالاسلام خمینی نیز نکاتی درباره مسائل روز کشور و همچنین تقویت اقدامات تشکیلاتی، توصیه کرد.
در این دیدار مهدی اقراریان و حجت الاسلام رسولی محلاتی ازاعضای شورای مرکزی به تبادل نظر پرداختند.